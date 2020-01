Cannonballin entinen nokkamies Janne Tranberg ja syyttäjä pääsivät sopuun – Tranbergia odottanee liki kolmen vuoden vankeus

Liivijengi Cannonballin entinen johtohahmo Janne Tranberg ja syyttäjä pääsivät sopuun arvonlisäveropetosjutussa. Syyttäjän mukaan Espanjassa liki kaksi vuotta pakoilleelle ja lokakuussa kiinni jääneelle Tranbergille oikeudenmukainen rangaistus satojentuhansien eurojen törkeistä veropetoksista vuosina 2014–2016 olisi viisi vuotta ja kaksi kuukautta.

Asiaa käsiteltiin tänään Helsingin käräjäoikeudessa järjestetyssä tunnustamisoikeudenkäynnissä, koska Tranberg suostui viranomaisresursseja säästävään syyteneuvotteluun. Syyteneuvottelussa rikoksesta epäilty voi tunnustamalla saada mahdollisuuden lievempään rangaisukseen. Syyttäjä on ottanut huomioon koventamisperusteena sen, että rikoksia on tehty osana Cannonballin toimintaa.

Koska Tranberg tunnustaa 18 syytekohtaa, suostuu syyttäjä alentamaan tuomiota kolmeen vuoteen ja kymmeneen kuukauteen. Kun otetaan huomioon vielä aiempi tuomio, tuomioesityksen mukaan Tranbergille tulisi tuomita kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta vankeutta.

Jutussa on kysymys arvonlisäveropetoksista, joissa verottajalta on haettu veronpalautuksia, vaikka mitään veroja ei ole koskaan maksettu. Kokonaisuudessa on jo aiemmin jaettu tuomiota muun muassa Cannonball-jengiläisille.

Arvonlisäveropetokset tehtiin tekemällä verohallinnolle aiheettomia ilmoituksia negatiivisesta arvonlisäverosta. Käytännössä verottajalta siis haettiin aiheettomia veronpalautuksia. Tätä varten piti perustaa yhtiöitä, joita käytettiin oikeuden mukaan puhtaasti rikollisiin tarkoituksiin.

Rikoshyötyä yritettiin piilottaa niin, että veropetoksella saatuja rahoja siirreltiin pankkitililtä toisille ja nostettiin ulos automaateista.

Tranberg ei kuulu nykyiseen Cannonballiin

Cannonball-liivijengistä erotettiin ja erosi jäseniä sisäisten erimielisyyksien seurauksena heinäkuussa 2017. Erimielisyyksiä aiheutti esitutkintamateriaalikertomusten mukaan myös nyt tutkittu arvonlisäveropetosjuttu. Muun muassa yksi jengiläinen pahoinpideltiin ja erotettiin, koska hän puhui poliisille petostutkinnassa.

Tutkintamateriaalin mukaan Cannonball järjestäytyi uudelleen loppukesästä 2017 Hämeenlinnan kerholla pidetyssä kokouksessa. Hajoamisen aikaan heinäkuun puolessa välissä samaisen kerhotilan pihalla poltettiin vanhoja jengiliivejä.

Tranberg on epäiltynä myös laajassa huume- ja dopingjutussa, jossa Suomeen epäillään salakuljetetun muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitablettia ja kaksi kiloa kristallia. Lisäksi epäillään tuodun noin kaksi miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä, kymmeniä eri dopingaineita ja 60 kiloa hasista.

Huumejutussa poliisi arvioi, että rikoksilla on saatu hyötyä noin neljän miljoonan euron edestä.