Poliisi on saanut Kuopion bussiturman esitutkinnan valmiiksi – bussin kuljettajaa epäillään muun muassa neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta

Poliisi on saanut valmiiksi Kuopion Kolmisopessa elokuussa 2018 tapahtuneen suuronnettomuuden esitutkinnan ja asia siirtyy tänään syyteharkintaan, poliisi tiedottaa. Tutkinta koski tapausta, jossa tilausliikenteessä ollut linja-auto suistui Kuopion moottoritien ja Kolmisopen liittymässä tieltä ja putosi sillalta junaradalle. Linja-auto putosi turmassa noin 7–10 metrin matkan kyljelleen ja neljä autossa ollutta ihmistä menehtyi.

Onnettomuudessa loukkaantui kaikkiaan 22 ihmistä, joista 17 oli linja-autossa. Ennen junaradalle suistumista linja-auto osui henkilöautoihin, jotka olivat pysähtyneinä risteykseen tai olivat ylittämässä risteystä. Näissä törmäyksissä loukkaantui yhteensä viisi henkilöä.

Linja-autoa kuljettanutta, vuonna 1951 syntynyttä pohjoissuomalaista miestä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, neljästä törkeästä kuolemantuottamuksesta sekä 12 törkeästä vammantuottamuksesta. Myös kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa.

– Esitutkinnassa on selvitetty mm. linja-auton kuljettajan ajokunto ja ajoneuvon kunto. Tutkinnan yhteydessä on linja-autoon sekä tapahtumapaikkaan tehty laaja tekninen tutkinta. Esitutkinnassa on kuultu luonnollisesti asianosaisia sekä useita todistajia ja asiantuntijoita, tapauksen tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Pekka Jäntti kertoo poliisin tiedotteessa.

Otkes: Kuljettajan terveydentila vaikutti onnettomuuteen

Onnettomuustutkintakeskus arvioi jo viime vuoden huhtikuussa, että bussiturmaan vaikuttivat muun muassa kuljettajan pitkäaikaissairaus, vähäinen kokemus onnettomuusajoneuvosta ja terveydentilaan nähden raskas työtehtävä.

– Terveystiedot on otettu tutkinnassa huomioon, eri puolilta on yritetty asioita selvittää ja lääkärinlausuntoja on pyydetty. Tutkinta on laaja, ja kaikki on yritetty ottaa huomioon, Jäntti sanoo STT:lle.

Poliisi on selvittänyt myös sitä, onko kuljettaja saanut levätä tarpeeksi ja onko säännöksiä tältä osin noudatettu.

– Poliisin käsityksen mukaan tässä ei ole ollut sanomista, eli on säännösten mukaisesti oltu matkassa, Jäntti sanoo.

Bussi oli tullut liittymään huomattavasti kovempaa vauhtia kuin risteysalueella tulisi ajaa. Otkesin mukaan lähestyvän risteyksen havainnointi ja jarrutusyritys epäonnistuivat.

Lisäksi turmaristeyksen ramppi oli varsin lyhyt eikä siinä ollut muita hidastamiseen ohjaavia merkkejä kuin lähellä risteystä ollut taajamamerkki. Samoin moottoritien ja rampin välissä oleva puusto rajoitti näkemää risteykseen.

Linja-auto poistui moottoritieltä liittymästä, törmäsi viiteen henkilöautoon ja putosi sillalta junaradalle.