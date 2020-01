Yön uutiskooste: Iran myöntää ampuneensa matkustajakoneen alas vahingossa, rumpalien parhaimmistoon luettu Rush-yhtyeen Neil Peart on kuollut

Iran myöntää ampuneensa matkustajakoneen alas vahingossa

Iran myöntää ampuneensa vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen. Iran on aikaisemmin kertonut teknisen vian olleen putoamisen syy.

Iran kertoo inhimillisen virheen olleen syynä onnettomuuteen. Maan puolustusvoimien mukaan konetta luultiin viholliskoneeksi. New York Times kirjoittaa, että virheen taustalla oli matkustajakoneen odottamaton kääntyminen kohti sotilastukikohtaa.

176 ihmistä kuoli tällä viikolla tapahtuneessa onnettomuudessa.

Yhdysvaltalaismediat: Yhdysvalloilla oli tähtäimessään toinenkin iranilaiskomentaja

Yhdysvalloilla oli tähtäimessään myös toinen iranilaiskomentaja operaatiossa, joka toteutettiin samana päivänä kun iranilaiskomentaja Qassem Suleimani surmattiin ilmaiskussa, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Ne perustavat tietonsa viranomaislähteisiin.

Epäonnistuneen salaisen operaation kohteena oli iranilaisten Quds-erikoisjoukkojen komentaja Abdul Reza Shahlai, joka on toiminut Jemenissä.

Iran on perustellut iskujaan yhdysvaltalaisjoukkojen tukikohtaan Irakissa kostona Suleimanin tappamisesta.

Yhdysvallat määrää lisää pakotteita Iranille

Yhdysvallat on määrännyt uusia pakotteita Iranille. Maan presidentti Donald Trumpin mukaan pakotteilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia Iranin talouteen.

Maan ulkoministerin mukaan toimet kohdistuvat usealle sektorille kuten kaivostoimintaan, rakentamiseen ja tekstiiliteollisuuteen.

Iran iski aikaisemmin viikolla kahteen yhdysvaltalaisjoukkojen tukikohtaan Irakissa kostona iranilaiskomentaja Qassem Suleimanin surmaamisesta ilmaiskussa. (Lähde: AFP)

Selvä enemmistö suomalaisista ei hyväksy korruptiota - runsas neljännes hyväksyy

Selvä enemmistö suomalaista ei hyväksy korruptiota missään tilanteessa omalla kohdallaan. Asia käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä kyselytutkimuksesta.

Noin kaksi kolmasosaa suomalaisista ei hyväksy omalla kohdallaan kotimaassa tai ulkomailla sitä, että tarjoaisi virkamiehelle rahaa, lahjaa tai vastapalvelusta selviytyäkseen hankalasta tilanteesta.

Enemmän kuin neljännes tohtisi luvata jonkinlaista vastapalvelusta seuraamuksen välttämiseksi tai saadakseen itselleen suotuisan päätöksen.

Nuoret ovat ymmärtäväisempiä rahan tarjoamiseen viranomaiselle kuin eläkeikäiset. Naisista rahan tai lahjan tarjoamisen tuomitsee suurempi osa kuin miehistä.

Vangittu katalaanijohtaja Junqueras menetti meppipaikkansa

Euroopan parlamentti on ilmoittanut, että vangittu katalaanijohtaja Oriol Junqueras ei ole enää Euroopan parlamentin jäsen.

EU-tuomioistuin linjasi viime kuussa, että Espanjan olisi pitänyt päästää Junqueras ottamaan vastaan parlamenttipaikkansa. Espanjan korkein oikeus kuitenkin kieltäytyi torstaina vapauttamasta katalaanijohtajaa.

Junqueras valittiin parlamenttiin toukokuussa. Hän sai lokakuussa 13 vuoden vankilatuomion kansankiihotuksesta ja julkisten varojen väärinkäytöstä. Junquerasin lisäksi kahdeksan muuta Katalonian itsenäistymishankkeen johtajaa sai vankeustuomioita. (Lähde: AFP)

Omanin hallitsija kuoli 79-vuotiaana, seuraaja toistaiseksi arvoitus

Arabian niemimaalla sijaitsevan Omanin hallitsija, sulttaani Qaboos bin Said on kuollut 79-vuotiaana, kerrotaan hovista.

Qaboos on modernin arabimaailman pitkäaikaisin johtaja. Hän nousi valtaan vuonna 1970 syrjäytettyään isänsä.

Qaboosin on kerrottu sairastelleen jo jonkin aikaa, ja hänen uskotaan sairastaneen suolistosyöpää.

Omanissa mietitään nyt, kuka nousee itsevaltiaan tilalle. Qaboos oli naimaton eikä hänellä ollut lapsia eikä veljiä.

Maan perustuslain mukaan kuninkaallisen perheen pitää määritellä seuraaja kolmen päivän kuluessa hallisijan kuolemasta. (Lähde: AFP)

Taiwanissa presidentinvaalit, istuva presidentti suosikki

Taiwanissa äänestetään tänään presidentinvaaleissa, joiden selkeä suosikki on istuva presidentti Tsai Ing-wen, 63. Hänet haastaa satamakaupunki Kaohsiungin pormestari Han Kuo-yu, 62.

Ehdokkaiden selkein ero on suhtautuminen Kiinaan. Tsai on luvannut mahdollisella toisella kaudellaan jatkaa tiukkaa suhtautumista ja varjella saaren liberaaleja arvoja Kiinan autoritaarista hallintoa vastaan.

Han puolestaan kannattaa huomattavasti lämpimämpiä suhteita, koska ne olisivat hänen mielestään avain saaren pysyvälle vaurastumiselle. Hanin mielestä nykyhallinto ärsyttää tarpeettomasti Kiinaa, mistä kärsivät sekä saaren hallinto että liike-elämä. (Lähde: AFP)

Rumpalien parhaimmistoon luettu Rush-yhtyeen Neil Peart on kuollut

Kanadalaisen Rush-yhtyeen rumpali ja sanoittaja Neil Peart on kuollut syöpään 67-vuotiaana, kertoo muun muassa BBC.

Yhtye vahvisti asian Twitterissä. Se kertoi Peartin sairastaneen aivosyöpää kolme ja puoli vuotta.

Rocklehti Rolling Stone on listannut Peartin kaikkien aikojen neljänneksi parhaaksi rumpaliksi. Hän tuli tunnetuksi teknisesti taitavana soittajana, jonka live-esiintymiset olivat vimmaisia.

Pear liittyi Rushiin vuonna 1974 ja soitti yhtyeen kanssa 45 vuotta. Rush teki viimeisen kiertueensa vuonna 2015.

Rush pääsi Rock and Roll Hall of Fameen vuonna 2013. Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muiden muassa The Spirit of Radio ja Tom Sawyer. (Lähde: AFP)

Hurricanes vei veiton Coyotesista - Raanta loukkaantui jälleen

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanes on voittanut Arizona Coyotesin 3–0. Maalit syntyivät ensimmäisessä ja toisessa erässä.

Carolinan Erik Haula nappasi syöttöpisteen joukkueen viimeisestä maalista.

Arizonan maalia vahtinut Antti Raanta torjui pelissä 25 kertaa. Raanta ei kuitenkaan pelannut koko ottelua, sillä hän sai ottelussa alavartalovamman. Suomalaisvahti oli ensimmäistä kertaa kentällä viime lauantain jälkeen, jolloin hän kärsi alavartalovammasta.