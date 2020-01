Eilen paikoin myrskylukemiin yltynyt tuuli heikkenee tänään.

Myrskyvaroitus on voimassa vielä aamulla Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa. Myös Uudenmaan maakunnassa lounaistuuli on vielä voimakasta, puuskissa tuulen nopeus on noin 20 metriä sekunnissa.

Iltaa kohti sää viilenee koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa päivä alkaa pilvisenä ja monin paikoin sataa vettä tai räntää. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää selkenee ja poutaantuu. Lapissa on alkuun pilvistä ja paikoin tulee lumisadetta.

