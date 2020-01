Hollantilainen rahtialus ajelehtimassa kohti rannikkoa Selkämerellä – koneen korjaustyöt käynnissä

Hollantilainen rahtialus ajelehtii Selkämerellä. Meripelastuskeskuksen mukaan aluksen pääkone on ylikuumentunut ja aluksen miehistö yrittää huolta sitä. Korjaustyöt ovat viivästyneet, minkä vuoksi alus on ajelehtinut kohti Uudenkaupungin rannikkoa.

– Pikkuhiljaa se on ajelehtinut kohti rannikkoa, ja me olemme varautuneet tähän nyt sillä lailla, että alueelle on hälytetty ulkovartiolaiva Uisko, Petri Kippola Turun Meripelastuskeskuksesta kertoo.

Kippolan mukaan välitöntä vaaraa ei ole, mutta länsituuli tekee tilanteesta haastavan. Tuulennopeus on tällä hetkellä noin kahdeksan metriä sekunnissa.

Jos alus pysyy kurssillaan, ensimmäisiin matalikkoihin on Kippolan mukaan matkaa noin 10 merimailia. Se tarkoittaa, että aluksen nykyisellä nopeudella korjaustöihin on aikaa vielä useita tunteja.

– Todennäköisesti he saavat koneet huollettua ja kuntoon tässä tunnin parin sisällä ja sitten matka jatkuu kohti Raumaa, Kippola arvioi.

Viranomaiset varautuvat myös hätähinaukseen ja viime kädessä miehistön evakuointiin, jos sille on tarvetta.

Tehtävä alkoi jo alkuillasta, kun 185-metrisen rahtialuksen miehistö otti yhteyttä suomalaisviranomaisiin. Kuivarahtialus on lähtenyt Antwerpenista ja on matkalla kohti Rauman satamaa.