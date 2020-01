Yön uutiskooste: Selkämerellä ajelehtinut hollantilaisalus sai koneensa kuntoon, Juuse Sarokselle kauden ensimmäinen nollapeli NHL:ssä

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valtakunnallisen valvontaohjelman, jonka tärkein tehtävä on lisätä neuvontaa ja ohjausta.

Hovioikeus alkaa ratkoa, mikä on nettifoorumin ylläpitäjän vastuu huumekaupassa - Tor-verkon Sipulikanavan perustaja kiistää rikokset

Helsingin hovioikeus alkaa tänään pohtia, mikä on verkon kauppapaikan ylläpitäjän vastuu, kun sivustolla käydään kauppaa laittomilla aineilla. Jutussa on kyse salatun Tor-verkon alasajetusta merkittävästä huumeiden myyntifoorumista Sipulikanavasta. Tor-verkko, johon ei pääse tavallisella nettiselaimella, salaa käyttäjänsä sijainnin ja henkilöllisyyden.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sivustoa ylläpitäneen tietotekniikka-alan ammattilaisen kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen viime vuoden helmikuussa. Sen mukaan Sipulikanava mahdollisti helpon keinon myydä ja hankkia huumeita täysin anonyymisti ja foorumilla oli merkittävä vaikutus huumausaineiden leviämiseen Suomessa.

Mies kiistää rikokset hovioikeudessa.

Selkämerellä ajelehtinut hollantilaisalus sai koneensa kuntoon ja jatkaa suunnitellusti kohti Raumaa

Selkämerellä ajelehtinut hollantilainen rahtialus on saanut pääkoneensa kuntoon ja jatkaa matkaansa kohti määränpäätään Rauman satamaa, kertoo Meripelastuskeskus Twitterissä.

Turun Meripelastuskeskus seuraa yhä aluksen kulkua. Se varautui hätähinaukseen ja viime kädessä jopa miehistön evakuointiin. Aluksella on 15 henkilöä.

Tehtävä alkoi jo eilen alkuillasta, kun 185-metrisen rahtialuksen miehistö otti yhteyttä suomalaisviranomaisiin. Aluksen pääkone oli ylikuumentunut, ja korjaustöiden viivästyttyä alus ajelehti kohti Uudenkaupungin rannikkoa.

– Pikkuhiljaa se on ajelehtinut kohti rannikkoa, ja me olemme varautuneet tähän nyt sillä lailla, että alueelle on hälytetty ulkovartiolaiva Uisko, Petri Kippola Turun Meripelastuskeskuksesta kertoi aiemmin yöllä.

Välitöntä vaaraa ei ollut, mutta länsituuli teki tilanteesta haastavan. Viranomaiset ovat olleet jatkuvassa radioyhteydessä aluksen miehistön kanssa.

Sampogracht-kuivarahtialus on lähtenyt matkaan Antwerpenista.

HS: Kalevala Koru lakkauttaa Suomen kansainvälisesti tunnetuimman korumerkin Lapponian

Suomen kansainvälisesti tunnetuin korumerkki Lapponia Jewelry lakkautetaan, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Asian vahvistaa lehdelle Kalevala Korun toimitusjohtaja Kirsi Paakkari.

Kalevala Koru on omistanut Lapponia Jewelryn vuodesta 2005. Yksi syy lakkauttamiseen on toimitusjohtajan mukaan se, että Kalevala Korun kokoisessa yhtiössä rahat eivät riitä erillisten tuotemerkkien pitämiseen elinvoimaisena.

Lapponian tunnetuimpiin koruihin kuuluu Planetaariset laaksot, joka nähtiin vuonna 1977 George Lucasin Tähtien sota -elokuvassa prinsessa Leian kaulassa. Korun valmistus jatkuu Kalevalan tuotemerkin alla.

USA:n Pompeo tuomitsi tuoreet irakilaistukikohtaan tehdyt raketti-iskut

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo tuomitsee Irakin armeijan tukikohtaan tehdyt raketti-iskut. Pompeo tviittasi olevansa tyrmistynyt tiedoista ja vaati Irakin itsemääräämisoikeutta loukkaavien iskujen loppumista.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Al-Baladin tukikohtaan iski sunnuntaina kahdeksan rakettia. Neljä irakilaista haavoittui iskussa. Myös Yhdysvalloilla on ollut tukikohdassa sotilaita, mutta suurin osa heistä on evakuoitu alueelta jo aiemmin.

Iskun tekijästä ei vielä ole tietoa. Aikaisemmin Yhdysvallat on syyttänyt vastaavista iskuista Irakissa toimivia Iranin tukemia ryhmiä. (Lähde: AFP)

Libyan konfliktin osapuolten määrä allekirjoittaa tulitaukosopimus tänään Moskovassa, kertoo viranomaislähde

Libyan konfliktin osapuolten johtajien on määrä allekirjoittaa tulitaukosopimus tänään Moskovassa, kertoo Libyan korkea-arvoinen viranomaislähde.

Valtiollisen neuvoston puhemies Khaled al-Mechri kommentoi asiaa libyalaiselle televisiokanavalle. Hänen mukaansa sopimuksen allekirjoittaminen raivaa tietä poliittisen prosessin elvyttämiselle.

Hauras tulitauko tuli voimaan eilen. Tulitauon on määrä päättää yhdeksän kuukautta jatkuneet taistelut Libyan kansainvälisesti tunnustetun GNA-hallinnon ja sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukkojen välillä. (Lähde: AFP)

Juuse Sarokselle kauden ensimmäinen nollapeli NHL:ssä

Nashville Predatorsin maalivahti Juuse Saros on pelannut kauden ensimmäisen nollapelinsä jääkiekkoliiga NHL:ssä. Saros torjui 28 kertaa, kun Nashville voitti Patrik Laineen Winnipeg Jetsin vierasjäällä 1–0.

Nashville on voittanut viidestä viimeisimmästä ottelusta kolme ja on länsilohkossa kymmenentenä.

Winnipegilla on puolestaan viidestä viimeisimmästä ottelusta tilillään kaksi voittoa. Se on länsilohkossa Nashvillen yläpuolella yhdeksäntenä.

Ristolainen maalasi, kun Buffalo voitti Detroitin

Buffalo Sabresin suomalaispuolustaja Rasmus Ristolainen onnistui maalinteossa Detroit Red Wingsiä vastaan jääkiekkoliiga NHL:ssä. Ristolainen viimeisteli joukkueelleen 5–1-voittolukemat Detroitissa pelatussa ottelussa.

Ristolaisen joukkuetoveri Henri Jokiharju kirjautti syöttöpisteen. Buffalon Evan Rodrigues tykitti ensimmäisessä erässä kaksi maalia. Osumat olivat hänelle kauden ensimmäiset.

Voitollaan Buffalo katkaisi kaksi ottelua kestäneen tappioputken. Detroitilla meni puolestaan poikki kolme ottelua kestänyt voittojen sarja.