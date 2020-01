Sää jatkuu poikkeuksellisen lauhana, myrskykelin mukana luvassa "vähän kaikennäköistä sateen olomuotoa"

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lauhana, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Lämpötila on Lappia lukuun ottamatta plussan puolella.

Tiistai kuluu pitkälti pilvisessä mutta poutaisessa säässä koko maassa. Maan eteläosista Oulun korkeudelle lämpötila pysyttelee varovasti plussan puolella tai nollan tuntumassa. Lapissa on pakkasta 5–15 astetta.

Alkuillasta tiistaina lännestä on saapumassa Suomeen sadealue, ja koko maahan on luvassa sateita. Meteorologi Nina Karuston mukaan taivaalta on odotettavissa "vähän kaikennäköistä sateen olomuotoa".

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Etelässä ja lännessä sade tulee lähinnä pelkästään vetenä. Maan itäosassa ja Keski-Suomessa sade on tulossa aluksi lumena tai räntänä, mutta se muuttuu yön aikana vetisemmäksi, hän sanoo.

Lappiin sateet tuovat viitisen senttiä lisää lunta. Sateet hellittävät aamuksi, mutta keskiviikkona lounaasta saapuu seuraava sadealue, joka yltää koko maahan Lappia lukuun ottamatta. Sade tulee pitkälti vetenä.

– Ainakin maan etelä- ja keskiosassa sää on hyvin sateinen seuraavat kaksi päivää, Karusto tiivistää.

Varoituksia tuulesta ja ajokelistä

Sadealue saapuu voimakkaiden tuulien kera. Kaikilla merialueilla on tiistaipäiväksi voimassa kovan tuulen varoitus ja läntisillä merialueilla myrsky- tai aallokkovaroitus. Tuuli yltyy myös Länsi-Suomen maa-alueilla.

– Tiistaina Pohjanmaalla puuskat voivat ylittää 20 metriä sekunnissa. Samaten keskiviikkona Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueella tuuli voi yltää puuskissa myrskylukemiin, Karusto varoittaa.

Sateet vaikuttavat myös ajokeliin Lapissa, Oulun korkeudella ja Itä-Suomessa.

– Varsinkin pohjoisempana, jos lunta tulee viistosti ja loskaa kertyy maahan, kyllä se tekee ajo-olosuhteista vaikeat.

"Aika syksyisen oloista"

Lämpötila jatkuu vuodenaikaan nähden lauhana. Karuston mukaan joillain etelän mittausasemilla keskiviikkona hätyytellään lämpöennätyksiä. Sää on hänen mukaansa "aika syksyisen oloista".

– Suuressa osassa maata puhutaan jo poikkeuksellisen lämpimästä tammikuun alkupuoliskosta. Lapissa lämpötila on jäänyt ehkä harvinaisen puolelle, Karusto sanoo.

Meteorologit kutsuvat poikkeukselliseksi sääilmiötä, joka toistuu keskimäärin 2–3 kertaa sadassa vuodessa tai harvemmin. Harvinaiseksi kutsutaan keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa toistuvaa ilmiötä.