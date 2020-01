Ex-ministeri Kimmo Tiilikainen pyrkii ympäristöministeriön kansliapäälliköksi – kilpakumppaneiden joukossa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja

Keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri, entinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen hakee ympäristöministeriön kansliapäälliköksi. Paikka vapautuu kesäkuussa, kun virkaa pitkään hoitanut Hannele Pokka jää eläkkeelle.

Kansliapäällikön paikkaa hakee kaikkiaan 23 ihmistä. Listalta löytyy muun muassa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski ja Katariina Poskiparta, joka työskentelee nykyisin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toimitusjohtajana. Poskiparta toimi vuosina 2011–2014 ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr.) valtiosihteerinä.

Vihreä tausta on myös Eero Yrjö-Koskisella, joka työskentelee Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijana. Hän on ollut takavuosina vihreiden puoluehallituksen jäsen ja on nykyään Riihimäen kaupunginvaltuustossa vihreiden edustajana.

Kansliapäällikön tehtävää hakee myös ARAn ylijohtaja Hannu Rossilahti. Lisäksi hakijalistalla on useita virkamiehiä muun muassa ympäristöministeriöstä ja Suomen ympäristökeskuksesta.