Sunrise Avenuen Samu Haberille syyte huumausainerikoksesta – myöntää käyttäneensä huumeita jatkoilla, kiistää rikoksen

Sunrise Avenue -yhtyeen solistiavastaan on tänään nostettu syyte huumausainerikoksesta. Haberin syytteestä kertoi ensin Iltalehti , ja syyttäjä vahvistaa asian STT:lle.

Haber kiistää huumausainerikossyytteen, mutta myöntää käyttäneensä huumeita jatkoilla. Haber kertoo asiasta Instagram-päivityksessään.

– Olin kesällä 2019 eräillä jatkoilla ja myönnän siellä käyttäneeni vähäisen määrän huumausaineita, joita minulle ilmaiseksi tarjottiin. En siis edes ostanut mitään. Olen kertonut tämän myös poliisille viime vuonna, Haber kirjoittaa.

Haber toteaa, että huumeiden käyttö on rike ja se on väärin.

– Olen ollut todella typerä ja huumeiden käyttöä ei voi mitenkään puolustella. Otan tästä opikseni. Pyydän anteeksi käytöstäni läheisiltäni, bändiltä ja yhteistyökumppaneiltani sekä kaikilta, jotka mahdollisesti pitävät minua jonkinlaisena esikuvanaan, Haber sanoo.

Haber kiistää liittyvänsä mitenkään Ranta-ahon ja Tranbergin juttuun

Syyttäjä kertoo STT:lle, että epäilty rikos tapahtui viime heinäkuussa. Ilta-Sanomien mukaan tarkempi aika ja paikka on Turussa 6.–7. heinäkuuta. Tuolloin kaupungissa on ollut Ruisrock-festivaali, jossa Haber on kertonut sosiaalisessa mediassa vierailleensa.

Iltalehden tietojen mukaan Haberin syyte liittyy samaan suureen huumejuttuun, jossa syytetään Cannonballin entistä johtajaa Janne "Nacci" Tranbergiä ja Niko Ranta-ahoa siitä, että he ovat johtaneet doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota Espanjasta käsin.

Myös tässä jutussa nostettiin syytteet tänään. Sekä isossa huumejutussa että Haberin tapauksessa syyttäjänä toimiva Heli Vesaaja ei kuitenkaan kommentoinut STT:lle, liittyvätkö jutut toisiinsa.

Haber kiistää, että liittyisi juttuun mitenkään.

– Oikeudessa nyt käsiteltävän suuremman vyyhdin kanssa, johon nimeni on liitetty, minulla ei ole mitään tekemistä, Haberin Instagram-päivityksessä kirjoitetaan.

Huumausainerikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Helsingin käräjäoikeus ottaa aikanaan kantaa syytteeseen.

Sunrise Avenue lopettaa pitkän uransa ensi elokuussa konsertissa Olympiastadionilla. Haber kertoi yhtyeensä lopettamisesta joulukuussa. Erityisesti Keski-Euroopassa suurta suosiota nauttiva yhtye perustettiin vuonna 2002.