Kiuru sanoi hoputtavansa kansakuntaa sote-kiireellä, vaikka hallituskausi on vasta alussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti tänään tiedotustilaisuudessa, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on tälläkin hallituskaudella kiire. Hänen mukaansa eduskunnan perustuslakivaliokunnan reunaraamit uudistustyölle ovat sen verran tiukat, että ennen kuin sote-uudistus voidaan puhaltaa kentällä käyntiin, kaikki soten substanssilait on päivitettävä. Tämä tarkoittaa Kiurun mukaan sote100-projektia eli sitä, että sen verran lakeja on vietävä eduskunnassa läpi ennen kuin sote rakenteellisesti starttaa maakunnissa. Hänen mukaansa tämä haastaa lainsäädäntöä, sillä varsinaisena sote-lakina tunnetun lainsäädännön pitää olla valmis ennen kuin substanssilakeja voidaan päivittää.