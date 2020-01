Suomen Tietotoimisto on alkanut moderoida Yle Uutisten kommenttiosioita verkossa.

– STT on Ylelle tärkeä strateginen kumppani. Uusi sopimus on myös osoitus kotimaisen median yhteistyöstä ja uusista mahdollisuuksista. Journalistinen media voi yhdessä toimia paremman suomalaisen keskustelukulttuurin laadun ja faktojen puolesta, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittaja Riikka Räisänen.

STT:n moderoinnin muita asiakkaita ovat Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

STT:n liiketoimintapäällikkö Maunu Anhava on tyytyväinen, että moderointiasiakkaiksi on saatu jo kolme suurta mediaa.

– Työ on monipuolisempaa ihmisille, jotka moderointia tekevät. Samalla meille syntyy ainutlaatuista osaamista sen suhteen, miten verkkokeskustelu Suomessa kehittyy, Anhava sanoo.

Kommenttien toivotaan vievän keskustelua eteenpäin

Kaikki moderointiasiakkaat määrittelevät ohjeet ja linjan, joiden mukaan STT:n moderoijat työskentelevät.

Asiakkaiden ohjeistusten pohjalta on toimitettu STT:n moderointiperiaatteet, jotka on julkaistu tänään STT:n nettisivuilla. STT:n tavoitteena on edistää asiakkaidensa ja näiden yleisöjen välistä vuorovaikutusta, joka vie keskustelua eteenpäin ja luo arvoa myös keskustelua seuraaville lukijoille.

– On tärkeää, että yleisö voi käydä katsomassa, millaiset asiat kommenttien läpimenoon vaikuttavat. Toki sisäinen toimintaohjeemme on sellainen, että kunnioitamme asiakkaiden toivomuksia, mutta nämä (verkossa julkaistut) ohjeet ovat sillä tavalla yleispäteviä, että ne ovat sopusoinnussa asiakkaiden ohjeiden kanssa.

Myös Yle ja Helsingin Sanomat ovat julkaisseet omat keskusteluohjeensa verkossa.

– Yleisesti voi sanoa, että kaikki mediat toivovat sellaisia kommentteja, jotka vievät keskustelua eteenpäin.

Anhavan mukaan verkossa julkaistavien kommenttien hyväksymisprosentti vaihtelee paljon eri medioiden välillä.

– Joissakin medioissa kommentointi on mahdollista ainoastaan kirjautuneena, toisissa taas kuka tahansa voi kommentoida nimimerkillä. Medioissa, joissa toimitaan kirjautuneena, hyväksymisprosentti on korkeampi.

STT:n moderointiperiaatteiden mukaan keskustelijoiden esittämät näkemykset eivät vaikuta siihen, julkaistaanko ne vai ei, jolleivat ne ole lainvastaisia, muita ihmisiä asiattomasti loukkaavia tai ilmeisen paikkaansa pitämättömiä. Kommenttinsa saa julki, kun pysyy asiassa ja esittää ajatuksensa asiallisesti.

Uusien asiakkaiden kanssa neuvotellaan

Anhava kertoo, että STT käy parhaillaan neuvotteluja useiden potentiaalisten moderointiasiakkaiden kanssa.

– On hyvin todennäköistä, että asiakasmäärä tulee kasvamaan alkuvuoden aikana.

Tällä hetkellä moderointia hoitaa vajaat 20 työntekijää, joilla on aiempaa kokemusta moderoinnista. Heidän määränsä todennäköisesti kasvaa asiakasmäärän kasvaessa.

STT on ensimmäinen uutistoimisto Euroopassa, joka ryhtyy tarjoamaan kommenttiosioiden moderointia laajamittaisena palveluna.