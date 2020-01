Työsuhdeautojen ja -matkalippujen verotukseen tulossa muutoksia ja verotukea

Työsuhdeautojen lisäksi myös työsuhdematkalippujen verotukseen on tulossa muutoksia. Hallitus saattaa tehdä niistä linjaukset jo huhtikuun kehysriihessä.

Valtiovarainministeriön työryhmä selvittää liikenteen verotuksen uudistamistarpeita. Työryhmä antaa suosituksia tarvittavista verotoimista päästöohjauksen tehostamiseksi ja veropohjan turvaamiseksi.

Lisäksi ryhmä selvittää keinoja toteuttaa päästövähennyksiä työsuhde-etujen verotuksen muutoksilla. Työryhmä antaa erillisen väliraportin maaliskuussa työsuhde-etujen veromuutoksista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Se pohjautuu hallituksen kirjauksiin, joissa sanotaan, että suositaan vähäpäästöisiä työsuhdeautoja, mutta sen lisäksi joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä ja liikennepalveluja. Kysymys on niiden toteuttamistavasta, kertoo työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen valtiovarainministeriöstä.

Teräväinen kertoo, että joukkoliikennettä tuetaan jo nyt. Yritysten maksamat työsuhdematkaliput saavat verotukea.

Työsuhdematkalippu on työntekijälle veroton etu 300 euroon asti ja 751-3 400 euron osuudelta. Työnantajalle ei koidu näistä osuuksista palkan sivukuluja. Lisäksi työnantaja voi vähentää lippujen hankintakulut tuloverotuksessa

- Vuonna 2018 työsuhdematkalipun verottoman edun määrä oli 14 miljoonaa euroa ja edun saajia oli reilut 100 000. Keskimäärin verovapaan lipun arvo oli noin 140 euroa, Teräväinen sanoo.

Suomessa on noin 80 000 työsuhdeautoedun saajaa. Autoala on ilmastostrategiassaan esittänyt, että erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennettaisiin. Vastaavanlainen kannuste on ollut käytössä monissa EU-maissa.

Teräväinen kertoo, että väliraportti annetaan maaliskuussa, jotta ehdotukset ovat tarvittaessa käytettävissä hallituksen keväällä pidettävässä kehysriihessä. Muut liikenteen veroasiat jäävät loppuraporttiin, joka valmistuu ensi vuoden maaliskuuhun mennessä.

Valiokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen: verouudistus on tehtävä oikeudenmukaisesti

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) korostaa, että liikenteen verouudistus on kokonaisuus. Kymäläinen tyrmää kansliapäällikkö Harri Pursiaisen ajatukset autoilijoiden rankaisemisesta. Hän kuitenkin myöntää, että liikennepolttoaineiden verotus saattaa kiristyä.

- Voi olla, että sitäkin joudutaan tekemään, mutta en lähtisi nostamaan yksittäisiä asioita tässä vaiheessa. Verouudistusta pitää katsoa laajana kokonaisuutena, Kymäläinen sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen sanoi Ylen Ykkösaamussa 11.1., että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa käytännössä henkilöautoilua ja ykköskeino on verotus.

- Tästä ei mitenkään päästä. Kyllä se, vaikka monet pitävät sitä vääryytenä, on henkilöautoilu. Se on pääasiallinen ja tehokkain tapa, Pursiainen sanoi.

Suna Kymäläisen mukaan Pursiainen on siinä oikeassa, että

- Eri asia on se, olemmeko me samaa mieltä Pursiaisen ehdotuksesta. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että verouudistus täytyy tehdä alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, Kymäläinen sanoo.

Pääministeripuolueen ilmasto-ohjelmassa tuetaan 750 000 sähköauton tavoitetta vuoteen 2030 mennessä. Kymäläinen ei kuitenkaan usko siihen, että sähköautot lisääntyvät tällä vauhdilla pitkien matkojen Suomessa.

- Ei meillä ole mitään sitä vastaan, jos näin tapahtuu, että kansalaiset valitsevat sähköauton, Kymäläinen sanoo ja jatkaa.

- Sähköautot ovat yksi osa tulevaa kehitystä, mutta eivät niin yksipuolinen osa, mitä johtopäätöksiä julkisesta keskustelusta voi ajatella tekevänsä.

Kymäläinen myös sanoo, etteivät sähköautoille annettavat veroporkkanat ole sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Hän kuitenkin hyväksyy ne, koska niiden avulla sähköautojen määrä kasvaa ja hinnat laskevat.

Kymäläinen pitää realistisempana vaihtoehtona sitä, että niin joukkoliikenteessä kuin yksityisautoilussa siirrytään kaasuautoihin. Niihin voi tankata biokaasua.

Kymäläisen mukaan henkilöautolla ajettujen kilometrien määrää pyritään pienentämään. Ihmiset yritetään saada kävelemään ja pyöräilemään nykyistä enemmän. Tavoitteet toteutuvat, jos etätyömahdollisuuksia pystytään lisäämään ja joukkoliikenteestä saadaan aidosti toimiva vaihtoehto.

- Pitää muistaa se, että Suomessa on paikkoja, joissa ei ole toimivaa joukkoliikennettä, ei edes taksitarjontaa. Siksi tulemme tarvitsemaan yksityisautoja.

Valtion verotulot tieliikenteestä ovat kasvaneet 2010-luvulla 6,1 miljardista 8,1 miljardiin euroon. Suurin osa kertyy auto- ja ajoneuvoveroista sekä liikennepolttoaineista.

Liikenteen verotusta selvittävä ryhmä pohtii, miten verotulot turvataan jatkossakin. Fossiilisten polttoaineiden hinnankorotusten ohella pöydälle ovat tulossa ainakin tietullit ja kilometrivero.