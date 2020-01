Yön uutiskooste: Lähes 80 vaarallista vankia pakeni tunnelia pitkin Paraguayssa, Kiinassa koronavirustartunnat leviävät

Pörssivuosi on alkanut vauhdikkaasti - asiantuntijat odottavat kohtuullista tuottoa tänä vuonna

Uusi vuosi on alkanut vauhdikkaan nousun merkeissä maailman pörsseissä. Yhdysvalloissa keskeinen S&P 500 -indeksi kiipesi viime vuoden aikana lähes 30 prosenttia ja on tämän vuoden puolella taas noussut uuteen ennätykseen. Helsingissä yleisindeksi on heilunut vuoden alkuviikoilla selvästi yli 10 000 pisteen.

OP:n päästrategi Antti Saari arvioi, että nyt alkanut vuosi tuskin tuo mukanaan yhtä kovia kurssinousuja kuin viime vuosi. Hän ja S-Pankin päästrategi Lippo Suominen ennakoivat kumpikin, että pörssivuodesta 2020 voi kuitenkin odottaa kohtuullista.

Lauha ja lumeton talvi altistaa metsät myrskytuhoille - puut kaatuvat herkemmin, kun maa ei ole jäässä

Lauha ja liki lumeton talvi Etelä- ja Keski-Suomessa voi altistaa metsät myrskytuhoille, arvioi Luonnonvarakeskus. Kun maa ei ole roudassa, puut voivat kaatua herkemmin.

Kun pakkaset tulevat eikä maassa ole lunta, maa lähtee nopeasti jäätymään. Se tukevoittaa puiden pysymistä pystyssä. Tällöin juuristovaurioiden riski kasvaa, jos tulee kovia pakkasia ennen kuin sataa suojaavaa lunta.

Pohjanmaa saa aamulla muutaman lumisentin, illalla myrskyää laajasti

Tänään on luvassa nopeasti vaihtelevia sääilmiöitä lähes koko maahan, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamupäivällä hajanaiset lumisateet etenevät nopeasti Pohjanmaalta Rovaniemelle, mutta antavat lunta vain sentin, parin verran. Iltapäivällä suuressa osassa maata on poutaa, mutta lounaisrannikolla voi sataa hieman vettä.

Aamuinen lumisade lauhduttaa Lapinkin 2–10 pakkasasteen välille, maan keskiosassa ollaan nollan vaiheilla, ja etelässä on 3–4 lämpöastetta. Illaksi nollaraja kipuaa Keski-Lapin tienoille.

Illalla läntiset tuulet voimistuvat myrskylukemiin Perämerellä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Yön aikana lämpötila nousee Pohjanmaalta Oulun seudulle 6–8 plusasteen välille. Etelässä on samanaikaisesti 5–6 lämpöastetta.

Britannian Harry kommentoi vihdoin hovista lähtöä: Meillä ei ollut vaihtoehtoja

Britanniassa Sussexin herttua Harry on kommentoinut hänen ja puolisonsa Meghanin päätöstä vetäytyä kuninkaallisen perheen ytimestä, kertoo muun muassa BBC.

Harryn mukaan kyseessä on hyppy tuntemattomaan, mutta pariskunta koki, ettei heillä ole muita vaihtoehtoja. Harry kommentoi päätöstä sunnuntaina puhuessaan hyväntekeväisyystapahtumassa Lontoossa. Harry ja Meghan jakoivat puheen myös Instagramissa Sussexroyal-tilillään.

Harryn isoäiti, kuningatar Elisabet sanoi viime viikolla, että vetäytymispäätöksen myötä pariskunta ei enää kevään jälkeen käytä kuninkaallisia titteleitään.

Kiinassa koronavirustartunnat leviävät, viikonloppuna noin 140 uutta tapausta

Kiinassa kuolemantapauksia aiheuttanutta uudenlaista koronavirusta on löydetty jälleen uusilta alueilta. Uusia tartuntoja on ilmennyt viikonlopun aikana noin 140, maa kertoi maanantaina. Samalla tartunnat ovat levinneet uusille alueille, myös pääkaupunki Pekingiin.

Maan viranomaiset kertoivat myös kolmannesta tartuntoihin liittyvästä kuolemantapauksesta.

Viruksen leviämisestä ollaan erityisen huolestuneita nyt, kun maa valmistautuu juhlimaan kiinalaisen vuoden vaihtumista. Uudenvuodenjuhliin ajoittuvana loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustavat maan sisällä.

Uudenlainen koronavirus muistuttaa 2000-luvun alussa Kiinassa satoja kuolemia aiheuttanutta sars-virusta. (Lähde: AFP)

Lähes 80 vaarallista vankia pakeni tunnelia pitkin Paraguayssa - tunnelia oli rakennettu ilmeisesti viikkoja

Paraguayssa Etelä-Amerikassa lähes 80 erittäin vaaralliseksi kuvailtua vankia on onnistunut vankilapaossa, kertoi paikallinen poliisi sunnuntaina. Pako tapahtui Pedro Juan Caballeron kaupungissa Brasilian rajan tuntumassa.

Suurin osa paenneista kuului poliisin mukaan brasilialaiseen huumeita ja aseita salakuljettaneeseen rikollisjengiin.

Vangit käyttivät paetessaan tunnelia, jota oli ilmeisesti rakennettu viikkojen ajan. Vankilan johtaja sai paon jälkeen potkut, ja kymmeniä vartijoita pidätettiin.

Poliisi pyrkii saamaan karanneet vangit kiinni. (Lähde: AFP)

Voittolaukauskisa toi voiton Hurricanesille vähämaalisessa ottelussa

Jääkiekon NHL:ssä voittolaukauskisa ratkaisi Carolina Hurricanesin ja New York Islandersin välisen kamppailun. Carolina nappasi 2–1-kotivoiton.

Ensimmäiselle erätauolle lähdettiin Hurricanesin 1–0-johtoasemissa, mutta Islanders otti kotijoukkueen kiinni seuraavassa erässä.

Voittolaukauskisassa Carolinan Teuvo Teräväinen laukoi sisään yhden joukkueen kolmesta maalista. Teräväisen joukkuekaveri Justin Williams ratkaisi kisan.

Kierroksen aikaisemmassa ottelussa Pittsburgh Penguins vei voiton Boston Bruinsista 4–3. Ottelu päättyi Suomen aikaa sunnuntain puolella.