Yön uutiskooste: Kiinassa kuollut neljäs koronavirustartunnan saanut ihminen, Suomessa koettiin yöllä poikkeuksellinen lämpöpiikki

Kiinassa kuollut neljäs koronavirustartunnan saanut ihminen

Kiinassa neljäs ihminen on kuollut koronavirustartuntaan, kertovat maan viranomaiset. Iäkäs mies kuoli sunnuntaina Wuhanissa, josta virustartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa.

Maanantaina viranomaiset kertoivat, että tartuntoja on tavattu myös muualla maassa, esimerkiksi pääkaupunki Pekingissä. Sairastuneiden määräksi on toistaiseksi kerrottu noin 200 ihmistä. Virus on tiettävästi levinnyt myös Thaimaahan, Japaniin ja viimeisimpänä Etelä-Koreaan.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa senaattorit kiistelevät jo presidentin oikeudenkäynnin aikataulusta

Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell suunnittelee antavansa molemmille osapuolille 24 tuntia aikaa presidentin virkarikosoikeudenkäynnin alkulausuntoihin. Aika jakaantuisi molemmilla kahdelle päivälle.

Presidentti Donald Trumpin oikeudenkäynnin on määrä alkaa senaatissa tänään. Sekä presidentin lakitiimi että hänen puolueensa republikaanit ovat aiemmin ilmaisseet haluavansa pitää oikeudenkäynnin mahdollisimman lyhyenä.

Esimerkiksi presidentti Bill Clintonin vuoden 1999 virkarikosoikeudenkäynnissä alkulausunnoille sallittiin enemmän aikaa, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Demokraatit ovat jo ennättäneet vastustamaan McConnellin linjaamaa tiukkaa aikataulua. Senaatti äänestää aikataulusta tänään.

Maailman talousfoorumissa esiintyvät tänään Trump ja Thunberg

Maailman talousfoorumi alkaa tänään Sveitsin Davosissa. Tapahtuma kokoaa liike-elämän, hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat keskustelemaan muun muassa taloudesta, ilmastonmuutoksesta ja hyvinvoinnista.

Tänään puhujalavalle astelevat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan varapääministeri Han Zheng. Paneelikeskusteluun osallistuu esimerkiksi ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Guardian: Tiedustelupalvelut vahvistavat uuden Isis-johtajan henkilöllisyyden

Uusi terroristijärjestö Isisin johtaja on tunnistettu Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawli al-Salbiksi, kertoo brittilehti Guardian. Lehti perustaa tietonsa kahteen tiedustelupalveluun, muttei täsmennä, mistä tiedustelupalveluista on kyse.

Guardianin mukaan al-Salbi on yksi terroristijärjestön perustajajäsenistä. Hän on johtanut jesidivähemmistöjen orjuuttamista ja operaatioita ympäri maailman.

Lehden mukaan al-Salbi nimitettiin johtajaksi pian sen jälkeen, kun Yhdysvallat surmasi al-Salbin edeltäjän Abu Bakr al-Baghdadin viime lokakuussa Syyriassa.

Irakissa Yhdysvaltain suurlähetystön lähelle ammuttiin kolme rakettia

Kolme rakettia on ammuttu lähelle Yhdysvaltain suurlähetystöä Irakin pääkaupungissa Bagdadissa, kertovat turvallisuuslähteet uutistoimisto AFP:lle. Viranomaisten mukaan kukaan ei tiettävästi haavoittunut iskussa.

Yhdysvallat on viime aikoina syyttänyt Irania tukevia puolisotilaallisia ryhmiä samankaltaisista iskuista niin sanotulle vihreälle vyöhykkeelle, mutta kukaan ei ole ottanut iskuja nimiinsä. Vyöhykkeellä sijaitsee Yhdysvaltain suurlähetystön lisäksi muun muassa hallintorakennuksia. (Lähde: AFP)

Niinistö aloittaa vierailun Israelissa, osallistuu myös holokaustin muistojuhlaan

Presidentti Sauli Niinistö aloittaa tänään vierailunsa Israelissa. Vierailun aikana Niinistö osallistuu myös holokaustin muistojuhlaan Jerusalemissa.

Muistokeskus Yad Vashemissa pidettävää muistotilaisuutta vietetään tänä vuonna Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivän kunniaksi. Tilaisuuteen osallistuu Israelin presidentin Reuven Rivlinin kutsusta lähes 40 valtion- tai hallituksen päämiestä.

Vierailun aikana Niinistö tapaa virkaveljensä Rivlinin myös kahden kesken.

Hornetien seuraajaehdokkaiden testivuorossa ranskalainen Rafale

Ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden testit Suomessa jatkuvat. Järjestyksessä toisena on vuorossa ranskalainen Dassault Rafale.

Rafale on Ranskan ilma- ja merivoimien päähävittäjä. Kaksimoottorista konetta on käytetty tositoimissa muun muassa Libyassa, Irakissa ja Syyriassa.

Ranskan lisäksi Rafale-monitoimihävittäjiä on myyty Egyptiin, Qatariin ja Intiaan.

Yön poikkeuksellinen lämpöpiikki kipusi yli yhdeksän asteen muttei rikkonut ennätystä

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat nousivat puolen yön jälkeen poikkeuksellisen lämpimiksi keskimääräiseen tammikuuhun nähden, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Yön ylin lukema mitattiin Pohjanmaan Kruunupyyssä, jossa mitattiin puolita öin 9,1 astetta. Lämpötila ei kuitenkaan noussut mittausaseman ennätyslukemiin. Vuoden 1971 tammikuussa Kruunupyyssä mitattiin 9,5 astetta.

Syynä poikkeuksellisen lämpimälle säälle on muun muassa läntisen virtauksen voimistuminen, mikä toi mukanaan lämpimän föhn-tuulen.

Markkasen Chicago jäi toiseksi Milwaukeelle

Lauri Markkasen Chicago Bulls jäi toiseksi vierasottelussaan Milwaukee Bucksia vastaan koripallon NBA-sarjassa. Kotijoukkue vei voiton luvuin 111–98.

Markkanen teki ottelussa kahdeksan pistettä ja otti kahdeksan levypalloa. Seitsemästä kolmen pisteen heiton yrityksestä yksikään ei päätynyt koriin asti.

Chicagon paras pistemies oli jo tutuksi käyneeseen tyyliin Zach LaVine, joka teki yhteensä 24 pistettä.

Bullsilla oli ennen ottelua takanaan hyvä noste, sillä lauantain NBA-kierroksella se päihitti Cleveland Cavaliersin luvuin 118–116.

Maalin tehneen Barkovin Panthers voitokkaalla päällä NHL-kierroksella

Mikko Rantanen nappasi itselleen Colorado Avalanchen riveissä kaksi syöttöpistettä, kun joukkue voitti kotonaan Detroit Red Wingsin maalein 6–3 jääkiekon NHL-kierroksella.

Molemmat Rantasen syötöt tulivat toisessa erässä, Nazem Kadri ja Nathan MacKinnon viimeistelivät maalit.

Kolmannessa erässä Colorado murjoi Detroitin maalivahdin Jimmy Howardin ohi peräti neljä maalia.

Colorado on kiinni länsilohkon toisessa sijassa, Detroit pitää perää itälohkossa.

Kierroksen toisessa ottelussa Aleksander Barkov löi sisään yhden maalin ja kuittasi toisesta syöttöpisteen, kun hänen joukkueensa Florida Panthers otti 5–4-voiton Minnesota Wildista.