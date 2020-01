Neljä miestä heitti polttopulloja kohti turvapaikanhakijoiden mielenosoitustelttaa – yhdelle syyte

Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä miestä vastaan vaaran aiheuttamisesta Oulun kauppatorilla huhtikuussa 2017, kertoi Syyttäjälaitos keskiviikkona.



Tilanteessa neljä miestä heitti polttopulloja kohti turvapaikanhakijoiden mielenosoitustelttaa.



Syyttäjän mukaan polttopulloissa oli bensiiniä ja niiden suut oli tukittu rätillä. Pulloja ei ollut sytytetty.



Pullot rikkoutuivat, ja bensiiniä räiskyi muun muassa telttakankaaseen ja teltan luona olleen henkilön vaatteisiin. Yksi pulloista rikkoutui lähelle teltan edessä ollutta nuotiota.



Epäilty on tunnustanut syyllistyneensä polttopulloiskuun.



Poliisi kertoi tuoreeltaan vuonna 2017 epäilevänsä teosta Soldiers of Odin -järjestöön kuulunutta miestä. Hän oli poliisin mukaan kertonut toimineensa ilman järjestön taustatukea.



Miehen käyttämistä tiloista löytyi etsinnöissä vähäinen määrä räjähteitä. Häntä vastaan on nostettu syyte myös räjähderikoksesta.