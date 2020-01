Hoivaskandaalissa ryvettynyt Esperi Care kertoo, miten se aikoo muuttaa toimintaansa – yhtiön nimittämä asiantuntijaryhmä kiersi Esperin hoivakoteja ja arvioi, mikä on pielessä

Hoivayhtiö Esperi Care kertoo tänään, miten se aikoo muuttaa toimintaansa ja mihin toimiin se on jo ryhtynyt noin vuosi sitten puhjenneen vanhustenhoitokohun jälkeen. Yhtiö nimitti viime keväänä ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan ryhmän, jonka tehtäväksi annettiin arvioida Esperin toimintaa ja kertoa yhtiön johdolle parannusehdotuksia.

Laaturyhmäksi kutsuttu kuusihenkinen joukko julkistaa tänään raporttinsa. Ryhmän puheenjohtajana toimii geriatrian emeritusprofessori Jaakko Valvanne.

Esperin mukaan ryhmä on perehtynyt yhtiön toimintaan muun muassa tekemällä lukuisia käyntejä satunnaisesti valittuihin Esperin hoivakoteihin.

Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira antoi viime keväänä Esperille poikkeuksellisen määräyksen, jossa vaadittiin yhtiötä korjaamaan epäkohdat ja puutteet kaikissa vanhustenhuollon yksiköissään.

Koko hoiva-alalle levinnyt skandaali sai alkunsa vuosi sitten tammikuussa, kun Valvira keskeytti Esperin pyörittämän Ulrika-hoivakodin toiminnan Kristiinankaupungissa. Päätöksen taustalla oli huoli asukkaiden välittömästä turvallisuudesta. Valviran mukaan yksikössä oli akuutti kriisitilanne.

Vakavia puutteita paljastui sittemmin myös muissa yhtiön yksiköissä sekä muidenkin hoivayhtiöiden ylläpitämissä hoivakodeissa.

Kohu lisäsi vanhustenhoidon puutteita koskevien ilmoitusten määrää, ja viranomaiset ovat puuttuneet laajasti hoivakotien toimintaan. Tarkastukset ovat johtaneet toiminnan keskeyttämisiin ja uhkasakkoihin.

Osaavan henkilöstön saatavuudessa yhä vakavia ongelmia, arvioi Valvira loppuvuonna

Valviran ylijohtaja Markus Henriksson arvioi marraskuussa, että vanhustenhoito on kaiken kaikkiaan paranemaan päin. Hänen mukaansa korjaustoimia on tehty ja alan yritysten omavalvonta on selvästi parantunut.

– Samalla on yhä liian paljon toimintayksikköjä, joissa asiat eivät ole hyvällä tolalla. Asioiden parantaminen vaatii sitkeää, pitkäjänteistä työtä, Henriksson kommentoi tuolloin STT:lle.

– Osaavan henkilöstön saatavuudessa on vakavia ongelmia. Työn houkuttelevuutta pitää lisätä, hän jatkoi.

Esperi Care tiedotti syyskuussa solmineensa kuluneen vuoden aikana noin 1 500 uutta työsuhdetta. Yksiköiden vastuuhenkilöille oli yhtiön mukaan varattu entistä enemmän työaikaa esimiestehtävien hoitamiseen. Henkilöstön sairauslomien määrän kerrottiin kääntyneen laskuun.