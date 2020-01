Valtakunnansyyttäjä on pyytänyt eduskunnan suostumusta asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, tiedottaa eduskuntatiedotus.

Taustalla on poliisin jo valmistunut esitutkinta, jonka johdosta poliisi on katsonut, että Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta hänen eduskunnassa käyttämänsä puheenvuoron johdosta. Mäenpää rinnasti puheessaan eduskunnassa kesäkuussa turvapaikanhakijat ja vieraslajit.

Mäenpää arvosteli turvapaikanhakijoiden tuloa Suomeen ja lopetti puheenvuoronsa seuraavasti:

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: "Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä. Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa", Mäenpää sanoi.

Toivaisen pyyntö ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että Mäenpäätä oltaisiin välttämättä asettamassa syytteeseen. Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden takia, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa äänestäneistä on kannattanut.

Vaikka eduskunta antaisi suostumuksen, Toiviainen tekee syyteratkaisun vasta sen jälkeen.