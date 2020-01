Lapsensa murhasta epäillyn brittinaisen ja lapsen isän avioliitto päättyi reilua viikkoa ennen lapsen kuolemaa – nainen oli aiemmin hakenut lähestyskieltoa miestä vastaan

Lapsensa murhasta epäillyn 35-vuotiaan brittinaisen ja lapsen isän avioliitto päättyi reilua viikkoa ennen lapsen kuolemaa. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan avioeroa oli haettu viime vuoden toukokuussa ja se astui voimaan tässä kuussa.

Avioeron yhteydessä pari sopi yhteishuoltajuudesta ja siitä, että kaksivuotias lapsi asuu isänsä luona. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan lapsi sai tavata äitiään joka viikko sunnuntaista tiistaihin.

Oikeuden päätöksen mukaan nainen on ammatiltaan englannin kielen opettaja. Perhe on muuttanut Suomeen viime vuoden tammikuussa. Sitä ennen he ovat asuneet Kanadassa, Britanniassa ja Kiinassa. Suomessa he ovat asuneet vuosina 2013–2016.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Oikeuden asiakirjojen mukaan nainen haki viime vuoden lopulla lähestymiskieltoa itsensä ja lapsen suojaksi. Kieltoa haettiin naisen aviopuolisoa, lapsen isää vastaan.

Lähestymiskieltohakemus on tullut vireille lokakuussa. Oikeuden mukaan nainen perui hakemuksen joulukuussa. Asiakirjasta ei selviä syytä kiellon hakemiselle tai sen perumiselle.

Poliisi kertoi eilen, että naisen epäillään murhanneen lapsensa viime sunnuntaina Espoon Suurpellossa. Poliisin mukaan nainen on tunnustanut teon.