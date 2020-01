Oikeus päättää tänään United Brotherhoodin määräämisestä väliaikaiseen toimintakieltoon

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden on määrä päättää tänään siitä, määrääkö se rikollisjärjestö United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon. Annettava ratkaisu on osa oikeusprosessia, jossa viranomaiset pyrkivät lakkauttamaan rikollisjärjestön ja sen alajärjestö Bad Unionin.

Väliaikainen toimintakielto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lakkautetun järjestön tunnuksia ei saa käyttää. Jäsenet käyttävät syyttäjän mukaan pelotteena jengin punamustaa tunnusväritystä, jonka tarkoituksena on viestiä muille valmiudesta väkivallan käyttöön.

Jengi vastustaa lakkauttamista ja väliaikaista toimintakieltoa. United Brotherhoodin johtajana pidetyn miehen puolustus vetoaa muun muassa siihen, että jengi on jo lopettanut itse toimintansa.

Viranomaisten mukaan UB on Suomen vahingollisin rikollisryhmä, jolla on noin sata jäsentä. Se perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät.

"Liivijengi rajoittaa muiden perusoikeuksia"

Syyttäjä ja Poliisihallitus perustelevat lakkauttamisvaatimustaan muun muassa liivijengin väkivaltaisuudella ja aseistautumisella. Niiden mukaan liivijengi rajoittaa muiden ihmisten perusoikeuksia.

– Ottaen huomioon, että julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, on United Brotherhoodin lakkauttaminen välttämätöntä paitsi tavallisiin ihmisiinkin kohdistuvan rikollisuuden lopettamiseksi, myös vankilassa olevien muiden vankien oikeuksien ja henkilökunnan työturvallisuuden turvaamiseksi, kanteessa sanotaan.

Jengin johtajana pidetty Tero Holopainen kiistää, että järjestö olisi toiminut vastoin lakia ja hyviä tapoja. Ryhmän virallinen kanta on ollut, että sen tarkoitus on auttaa vankilassa olevia ja sieltä vapautuvia jäseniään.

– Kummankaan lakkautettavaksi vaaditun (UB:n tai alajärjestö Bad Unionin) toiminnan tarkoitus ei ole tehdä rikoksia, näin ollen toiminnan tarkoitus ei ole lain ja hyvän tavan vastainen, kirjallisessa vastauksessa sanotaan.