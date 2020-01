Rikollisjärjestö United Brotherhood on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon – poliisi voi puuttua jengiliivien käyttöön

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt rikollisjärjestö United Brotherhoodin (UB) ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin (BU) väliaikaiseen toimintakieltoon. Oikeuden mukaan asiassa on osoitettu, että ryhmä toimii lain ja hyvän tavan vastaisesti.

– UB:n toiminnassa on tehty suuri määrä rikoksia, pyritty hallitsemaan muuta vankiyhteisöä ja hankkimaan jäsenille hyötyä laittomin keinon sekä myös painostamaan vankiloiden henkilökuntaa toiminaan UB:ta hyödyttävällä tavalla, oikeus toteaa päätöksessään.

Oikeus vetoaa muun muassa keskusrikospoliisin asiantuntijan lausuntoon, jonka mukaan UB:n tyypillisiä rikoslajeja ovat huumausaine-, kiristys- ja ampuma-aserikokset.

Oikeuden mukaan UB on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimii hierarkkisesti ja sotilaallista organisaatiota imitoivalla tavalla. Tätä ilmentävät muun muassa UB:n ja BU:n yhtenäiset tunnukset.

– Jäsenten välillä vallitsee käskyvaltasuhde ja sääntöjä on noudatettava. UB:n ja BU:n jäsenet ovat lisäksi jatkuvasti olleet varustautuneita ampuma-aseilla, päätöksessä sanotaan.

Käräjäoikeus toteaa näytetyksi, että UB:n toiminta täyttää kielletyn yhdistyksen tunnusmerkit kuuliaisuusvelvollisuuden, joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen sekä aseistautumisen osalta.

– UB ja BU ovat siten tässä vaiheessa osoitettu riittävällä todennäköisyydellä olevan mainitun pykälän nojalla kiellettyjä rekisteröimättömiä yhdistyksiä, oikeus toteaa.

Väliaikainen toimintakielto tarkoittaa muun muassa sitä, että järjestön tunnuksia ei saa käyttää. Poliisi voi kiellon nimissä puuttua esimerkiksi jengin liivien käyttöön. Päätös on osa oikeusprosessia, jossa viranomaiset vaativat UB:ta lakkautettavaksi.

UB:n johtaja vastustaa lakkauttamista, vaikka väittää toiminnan jo loppuneen

Jengi on vastustanut lakkauttamista ja väliaikaista toimintakieltoa. United Brotherhoodin johtajana pidetyn miehen puolustus vetoaa muun muassa siihen, että jengi on jo lopettanut itse toimintansa.

Oikeus toteaa, että se ottaa myöhemmin kantaa siihen, voidaanko UB:n omaa lopettamisilmoitusta pitää luotettavana.

UB:n johtajana pidetty Tero Holopainen on myös kiistänyt sen, että UB:n ja BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.

– Henkilöt tekevät mahdollisesti rikoksia, ei rekisteröimätön yhdistys. Vankilaan joutuneiden jäsenten tukeminen ei osoita rikollisen menettelyn hyväksymistä, vaan pikemminkin lähimmäisen rakkautta ja hyvää tahtoa, on vastaajapuoli oikeudessa vedonnut.

Viranomaisten mukaan UB on Suomen vahingollisin rikollisryhmä. Se perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. UB:lla on viranomaisten mukaan noin sata jäsentä.