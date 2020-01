Lapissa on useita tuhansia kiinalaisturisteja, sesonki juuri alkamassa

Lapissa on tällä hetkellä useita tuhansia kiinalaisturisteja, arvioi Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen. Perjantaina kerrottiin, että kaksi Wuhanista saapunutta kiinalaismatkailijaa oli hakeutunut Ivalossa hoitoon flunssaoireiden vuoksi, ja heillä tutkittiin koronavirusepäilyä.

Kiinalaisten matkailun perinteinen sesonkiaika on kiinalaisen uudenvuoden vieton vuoksi helmikuussa, jolloin heitä lomailee Lapissa kaikkiaan jopa 16 000. Kärkkäisen mukaan helmikuussa koko Lapin alueella on kiinalaisten varaamia majoitusvuorokausia noin 26 000, joista puolet vietetään Rovaniemellä. Kiinalaisturistit viipyvät Lapissa keskimäärin kaksi vuorokautta.

Visit Rovaniemen majoitusvuorokausiluku käsittää lähinnä hotellit eli siinä eivät ole mukana alle 20 vuodepaikan mökit ja mökkikylät eivätkä Airbnb-majoitukset.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tänä vuonna kiinalaisen uudenvuoden juhlinta alkaa jo nyt tammikuun puolella, minkä seurauksena suurimmat kiinalaisryhmät ovat saapuneet tai saapuvat pohjoiseen näinä päivinä. Myös kaikkien aasialaisturistien määrä on kasvussa Lapissa.

Kiinalaiset ovat pohjoiseen tullessaan tyypillisesti kiertomatkalla.

– Asiakkaat liikkuvat pohjoismaisissa kohteissa pääsääntöisesti pohjoista Norjaa ja Suomea yhdistäen. He liikkuvat tiiviisti akselilla Rovaniemi–Ivalo, Rovaniemi–Kemi ja Rovaniemi–Tromssa tai –Kirkkoniemi, Kärkkäinen kertoo.

Useimmiten kiinalaiset liikkuvat Lapissa omilla busseillaan, mutta myös omatoiminen liikkuminen vuokra-autoilla on lisääntynyt.

Matkailuyrityksissä ollaan tarkkana

Koronavirusepäilyyn liittyvä uutisointi on hyvin tarkassa seurannassa paikallisissa matkailuyrityksissä, Kärkkäinen sanoo.

– Olemme ohjeistaneet jäsenyrityksiämme huolelliseen käsihygieniaan ja asiakkaiden tarkkailuun. Eli pidetään huolta siitä, että jos näyttää siltä, että (asiakkailla) on koronalle tyypillisiä virusoireita, heidät ohjataan nopeasti terveydenhuollon piiriin.

Kärkkäisen mukaan alueella ollaan kuitenkin edelleen rauhallisin mielin.

– Uutiset on otettu maltilla vastaan. Tämä on vasta epäily, jota ei ole todennettu, ja aivan yhtä suuri todennäköisyys on normaaliinkin flunssaan.

Kärkkäinen kertoo, että joidenkin kiinalaisten matkanjärjestäjien edustajat ovat soitelleet ja kyselleet, onko jotain erityistä huomioitavaa.

– Tuntuu, että tieto on tavoittanut kaikki toimijat aika nopeasti.