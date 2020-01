Sunnuntaisuomalainen ilmestyy nyt laajemmalla kuin koskaan ennen

Sunnuntaisuomalaisen avausjuttu on tästä lähtien joka viikko elämänmakuinen henkilöhaastattelu. Haluamme kertoa arjen sankaritarinoita, jotka liian usein jäävät vain pienen lähipiirin tietoon, mutta joilla olisi valtavasti annettavaa suuremmalle lukijakunnalle.

Onkin enemmän kuin sopivaa, että ensimmäisen uudistetun Sunnuntaisuomalaisen kärkijutuksi valikoitui toimittaja Susanna Straniuksen kirjoittama juttu Heidi Holmavuon suuresta elämänmuutoksesta. Holmavuo otti riskin, irtisanoutui vakityöstään ensihoitajana ja ryhtyi ammattikirjoittajaksi. Nyt hän tuntee olevansa enemmän elossa kuin koskaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vahva ja laadukas visuaalisuus on ollut Sunnuntaisuomalaisen tunnusmerkki niin kauan kuin sivustoa on julkaistu. Niin nytkin.

Sunnuntaisuomalaisen uuden, voimakkaan ja värikkään ulkoasun on suunnitellut useita kansainvälisiä palkintoja saanut visualisti Anniina Louhivuori. Hän on vastannut Sunnuntaisuomalaisen estetiikasta sivuston alusta lähtien, nyt jo 22 vuoden ajan.

Värimaailman lisäksi myös Sunnuntaisuomalaisen kuvakerronta uudistuu. Haluamme sivuillemme elävää elämää, ihmisiä, valokuvaa.

Kevään ja kesän myötä Louhivuoren suunnittelema ulkoasu siirtyy entistä vahvemmin myös verkkoon. Myös siellä haluamme näyttää itseltämme, Sunnuntaisuomalaiselta.

Ihmiset, ajankohtaisuus, hyvä mieli. Näihin teemoihin uudistunut Sunnuntaisuomalainen nojaa. Haluamme tarjota sunnuntaihisi informatiivista mutta samalla viihdyttävää sisältöä.

Yksi tapa yhdistää ajankohtainen tietosisältö ja viihdyttävä lukukokemus näkyy tämän viikon henkilökuvajutussa. Toimittaja Teppo Koskinen käytti verkostojaan, penkoi politiikan pientareita ja teki lukemattomia taustahaastatteluita. Lopputuloksena syntyi kuva siitä, miten kansanedustaja Sanna Marinista (sd.) tuli pääministeri Sanna Marin. Henkilökuvasta on pidempi versio verkossa.

Rakastettu pitkäaikainen pakinoitsijamme Pertti Ruohonen on palannut Savon Sanomien esimiestehtävistä Sunnuntaisuomalaisen kirjoittavaksi toimittajaksi. Ruohosen ja syvälle menevien henkilöhaastattelujen mestarin Ira Blomberg-Kantsilan osaaminen saa vuoronsa ensi viikolla.

Lehti ja verkko eivät enää nykyaikana ole pelkkiä toistensa kopioita.

Terhi Nevalainen

Tästä päivästä lähtien Sunnuntaisuomalainen tavoittaa 966 000 lukijaa – lähes viidenneksen Suomen väestöstä.

Sunnuntaisuomalaisen sisällöt ilmestyvät yhteensä 13 eri lehdessä. Ilmestymme kaikkiaan yhdeksän maakunnan alueilla aina Uudeltamaalta Pohjois-Savoon saakka. Kahdestakymmenestä Suomen suurimmasta kaupungista yhdeksän kuuluu levikkialueisiimme. Sunnuntaisuomalaisen tavoittavuus ja julkaisualue ovat nyt suuremmat kuin koskaan ennen.

Viime vuosina Sunnuntaisuomalaista ovat julkaisseet Etelä-Suomen Sanomat, Karjalainen, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat. Nyt sisältöjämme julkaisevat näiden lisäksi myös Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Itä-Savo, Länsi-Savo, Etelä-Saimaa, Aamuposti, Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa.

Laajenemme myös toiseen suuntaan: verkkoon. Lehti ja verkko eivät enää nykyaikana ole pelkkiä toistensa kopioita. Lähtökohta on, että hyödynnämme verkon tarjoamia mahdollisuuksia aina, kun se on mahdollista ja järkevää. Verkossa jutuissamme voi siis olla vaikkapa enemmän kuvaa ja laajempi teksti kuin mikä mahtuu lehden sivuille – tai kenties haluatkin kuunnella juttumme podcastina. Tätä puolta kehitämme kevään edetessä.

Viimeisenä mainittakoon kaikkein tärkein: lukija. Sinä. Ilman sinua kaikki tämä on turhaa.

Haluamme kuulla ideasi, juttuvinkkisi, kehusi, kritiikkisi. Meillä on some, meillä on sähköposti, meillä on puhelin, meillä on jopa postiosoite. Elämme ihan oikeassa maailmassa, meidät voi tavata nenästä nokkaan, sanoa päivää ja kätellä.

Pidetään yhtä!