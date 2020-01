Presidentti Niinistö kurdien ehdottamista al-Holin oikeudenkäynneistä: On hyvä katsoa, millainen tuomioistuin siellä toimii

Presidentti Sauli Niinistö ei todennäköisesti osallistu al-Holin leirin naisia käsittelevään tapaamiseen Syyrian kurdipoliitikkojen kanssa.

– Luultavasti en tapaa (heitä). Ongelmana ovat vähän muotoseikatkin, joista olen ulkoministerinkin kanssa keskustellut. Kurdihallinto ei ole millään tapaa virallisesti tunnustettu, hän sanoi STT:lle.

Kurdipoliitikko Abdulkarim Omarin on määrä tavata tällä viikolla ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Tapaamisessa on määrä keskustella kurdien ehdotuksesta siitä, että Syyrian al-Holin leirin naisia ja ulkomaalaisia Isis-taistelijoita voitaisiin tuomita paikanpäällä, ilman kansainvälistä tuomioistuinta.

Presidentti Niinistön mukaan on hyvä, että kurdien näkemys tulee esille, mutta tuomiovaltaa on tarkasteltava erikseen.

– Eräs rikosoikeudellinen lähtökohta on, että tuomioita julistetaan siellä, missä teko on tapahtunut. Mutta on hyvä katsoa, millainen tuomioistuin siellä sitten toimii, Niinistö sanoi Auschwitzin vapautuksen muistojuhlassa Puolassa.

Ulkoministeri Haavisto on painottanut, ettei Suomelta irtoa hyväksyntää oikeudenkäynneille, joissa mahdollisena rangaistuksena olisi kuolemanrangaistus.

Al-Holin leirin naisista syytteet saattaisivat odottaa mahdollisesti rikoksiin syyllistyneitä tai niitä, jotka ovat todistettavasti olleet mukana Isisin elimissä.

Haavisto kommentoi viikonloppuna STT:lle, että ei tiedä, joutuisiko leirillä olevia suomalaisnaisia syytetyksi.