Kiinalainen matkailija on tuotu eristykseen Lapin keskussairaalaan koronavirusepäilyn vuoksi

Kiinalainen matkailija on tuotu Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle eristykseen koronavirusepäilyn vuoksi.

Matkailija on kotoisin Wuhanin alueelta, josta hän on lähtenyt viisi vuorokautta sitten, ja hän on sairastanut kaksi vuorokautta hengitystieinfektiota, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas STT:lle.

Matkailija oli hakeutunut alun perin Ivalon terveyskeskuksen päivystykseen.

Potilaasta on otettu näytteet ja ne lähetetään Helsinkiin aamulla tutkittavaksi.

– Uskoisin, että huomisen päivän aikana saadaan tuloksia, Broas sanoo.

Koronaviruksen oireet ovat samantyyppisiä kuin influenssassa ja muissa flunssissa. Potilas täytti kuitenkin kolme kriteeriä varotoimenpiteille, eli hän on tulossa Wuhanista, hänellä on hengitystieinfektio-oireita sekä kuumetta.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti.