Uutissuomalainen nousi skuuppikisan kolmoseksi - STT siteerasi sen uutisia viime vuonna 92 kertaa

STT:n Journalisti-lehdelle tekemän vertailun kärjessä oli jälleen Yle, jonka juttuja STT siteerasi viime vuonna 159 kertaa. Helsingin Sanomat oli kakkosena 155 siteerauksella.

Uutissuomalaisen työtä johtaa uutispäällikkö, Väli-Suomen Median toimitusjohtaja Matti Pietiläinen.

Hän on iloinen ja ylpeä siitä, että Uutissuomalaisen kahdeksan hengen toimitus pystyy vahvalla tiimityöllä menestymään valtakunnallisessa uutiskisassa, jossa muut toimijat ovat monta kertaa isompia.

- Toimittajilla on omat seuranta-alueensa, mutta toimimme silti aidosti tiiminä. Hyvät toimittajat ovat lopulta vielä parempia, kun he näkevät koko toimituksen pärjäämisen omaa pärjäämistään tärkeämpänä.

- Olen vakuuttunut, että tämä on paras ja tehokkain toimintatapa myös jatkossa, Pietiläinen sanoo.

Uutissuomalaisen taakse seuraaville sijoille vertailussa jäivät Lännen Media74:llä, Ilta-Sanomat 72:lla ja Iltalehti 47:llä STT:n siteeraamalla uutisella

Edellisvuonna Uutissuomalainen oli vertailun viides ja ensimmäisenä toimintavuonnaan 2017 kolmas.

Uutissuomalainen on Mediatalo Keskisuomalaisen lehtien ja sanomalehti Karjalaisen yhteistoimitus, joka palvelee nykyisin 16:ta lehteä. Uutissuomalainen on osa Väli-Suomen Mediaa (VSM), joka on Mediatalo Keskisuomalaisen tytäryhtiö.

VSM:n saldoa vertailussa nosti myös yhtiön viikonvaihdetoimitus Sunnuntaisuomalainen, jota STT siteerasi toistakymmentä kertaa.

Myös VSM:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Rönkkö iloitsee Uutissuomalaisen kolmossijasta vertailussa.

- Se osoittaa osaltaan tällä mittarilla sitä, mikä on Uutissuomalaisen työn laatu ja millä tavalla se löytää uutisia ja puheenaiheita. Suhteessa Uutissuomalaisen toimituksen kokoon voisi sanoa, että ollaan ihan kärkisijalla, Rönkkö toteaa.

Uutissuomalaisessa työskentelivät viime vuoden aikana muun muassa Outi Laatikainen (vas.), Tarja Koljonen, Minna Harmaala, Matti Pietiläinen, Ari Helminen, Sari Vanninen, Iida Tiihonen ja Antti Launonen. Kuva on helmikuulta 2017, jolloin Uutissuomalainen oli juuri perustettu.

Pietiläisen mielestä STT:n siteerausten listaaminen on mielekäs uutistoimituksen tason mittari, koska kaikki valtakunnallisesti toimivat mediat pyrkivät kaivamaan omia, olennaisia uutisia lukijoilleen. Samalla listaus toimii toimitusten välisenä kirittäjänä.

Pietiläinen korostaa, että kunnia skuuppikisassa pärjäämisestä kuului viime vuonna poikkeuksellisen laajalle joukolle.

Uutissuomalainen on työkiertotoimitus, jonne toimittajat tulevat Mediatalo Keskisuomalaisen lehdistä ja Karjalaisesta määräajaksi. Viime vuonna vaihtuvuus oli poikkeuksellisen tiuhaa.

- Hyviä toimittajia palasi kotitoimituksiin, ja hyviä tuli tilalle. Pärjäämisemme on aidosti jokaisen Uutissuomalaisessa viime vuonna työskennelleen ansiota, Pietiläinen sanoo.

Pietiläisen ohella Uutissuomalaisessa työskentelevät tällä hetkellä toimittajat Ari Helminen, Juha Honkonen, Sanna Inkinen, Petteri Ruotsalainen, Iida Tiihonen, Maarit Vaaherkumpu ja Mikko Välimaa.

Viime vuoden aikana siellä työskentelivät myös Minna Harmaala, Outi Laatikainen, Tarja Koljonen, Antti Launonen ja Sari Vanninen.

- Olen iloinen, että toimitukseen on rakentunut muutamassa vuodessa kulttuuri, joka auttaa uudetkin tulokkaat jouhevasti tehokkaaseen yhteistekemiseen ja tarjoaa samalla jokaiselle toimittajalle hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan todella vahvaksi tietyillä aihealueilla, Pietiläinen sanoo.

Pietiläinen uskoo Uutissuomalaisen pärjäävän valtakunnallisessa uutiskilpailussa myös jatkossa.

- Uutissuomalaisen porukka on uutisnälkäinen eikä perustyön tasosta aiota tinkiä, joten onnistumme varmasti jatkossakin olemaan ärhäkkä ja Suomen mittakaavassa merkittävä uutiskone.