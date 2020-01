Arvio koronavirukselle altistuneiden määrästä Suomessa nousi – Finnair ei ota uusia varauksia lennoille Manner-Kiinaan

Lapissa muutamia ihmisiä on karanteenissa kiinalaisnaiselta mahdollisesti saadun koronavirustartunnan varalta, kertoi Lapin sairaanhoitopiiri alkuillan tiedotustilasuudessa Rovaniemellä.



Osa altistumisista on ollut pitkäkestoisia. Tapauksissa voidaan käyttää karanteenia, jossa henkilö otetaan jopa 14 vuorokaudeksi seurantaan.



Sairaanhoitopiirin mukaan suunnitelmia on tehty sen varalle, että potilasmäärä kasvaa. Lähes kaikki altistuneet ovat ulkomaalaisia ja liittyvät matkailuun. Altistuneiden tavoittaminen on ollut melko työlästä.



Sairaanhoitopiiri kertoo, että myös kahdella työntekijällä on ollut lyhytkestoinen altistus naisen kanssa. He ovat tällä hetkellä kotona ja tekevät etätöitä. Matkailijat ovat karanteenissa sairaalassa.



Sairaanhoitopiirin mukaan tuloksia nyt tutkittavana olevista altistuneiden näytteistä voidaan saada jo huomenna.



Koronavirustartunnan saaneen kiinalaisnaisen tilanne on ennallaan, ja hän on hyväkuntoinen. Hänet siirrettiin eilen eristykseen Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle.



Lapin sairaanhoitopiirin mukaan potilaan reitistä ei kerrota julkisuuteen yksityiskohtaisesti. Kyse on myös potilaan henkilötietojen suojaamisesta.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan EU-alueella on raportoitu 10 koronatapausta. Eilisen jälkeen on tullut ilmi yksi uusi tapaus Ranskassa. Tämän hetken arvio kuolleisuudesta on THL:n mukaan noin kaksi prosenttia sairastuneista.



Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoi aiemmin päivällä, että arvio koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden ihmisten määrästä Suomessa on noussut. Altistuneita arvellaan nyt olevan 24, kun määräksi vielä eilen arveltiin 15.



– Kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole vielä tavoitettu. Työtä vaikeuttaa se, että he ovat pääsääntöisesti matkailijoita, joiden tavoittaminen on vaikeaa ja vie enemmän aikaa. Olemme tehneet rivilistauksen kaikista, jotka täyttävät kriteerit, ja parasta aikaa meillä on oma tiimi, joka kontaktoi ja pyrkii löytämään heitä, Broas kertoi.



Broas uskoo, että mahdollisesti altistuneiden määrä ei enää nouse, mutta varma asiasta ei vielä voi olla.



Lentoyhtiö Finnair on päättänyt, ettei se ota uusia varauksia Manner-Kiinan-lennoilleen. Päätös ei koske Hongkongin-lentoja.

Mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä kertoi STT:lle, että järjestely on voimassa toistaiseksi. Yhtiö sanoo seuraavansa tilannetta.



Perusteluiksi päätökselle yhtiö kertoo koronaviruksesta aiheutuneet peruutukset ja muutokset.



Tallqvistin mukaan jotkin yhtiöt ovat peruneet lentojaan Kiinaan, minkä vuoksi niiden asiakkaat saattavat hakeutua Finnairin asiakkaiksi. Lisäksi Finnairilla on omia asiakkaita, joille pitää järjestää uusi matkustuspäivä tai -kohde.



– Emme tässä tilanteessa halua toistaiseksi ottaa uusia varauksia lennoillemme. Tarkastelemme kokonaistilannetta, ja huolehdimme omien asiakkaiden uudelleenreitityksen ensin, Tallqvist sanoo.



Finnair lentää edelleen päivittäin Pekingin Capital-lentoasemalle ja Shanghaihin, kaksi kertaa päivässä Hongkongiin ja kahdesti viikossa Guangzhouhun.



Kiinassa olevia suomalaisia saatetaan hakea pois maasta muiden Euroopan valtioiden järjestämillä evakuointilennoilla, kerrotaan Suomen ulkoministeriöstä STT:lle.



Ulkoministeriön (UM) mukaan muutama suomalainen on kertonut halustaan päästä evakuointilennolle. Tarkemmista aikatauluista ei ole vielä sovittu, mutta ulkoministeriön tavoitteena on saada heidät mahdollisimman pian pois Kiinasta.



– Vakaa pyrkimys ja tavoite on, että saamme suostumuksensa antaneet lähtemään sieltä mahdollisimman pian pois, kertoo UM:n konsuliasioiden yksikön vastuuvirkamies Raimo Pahkasalo.



Evakuointilentoja ovat järjestämässä Ranska, Saksa ja Britannia. Suomi ei ole järjestämässä omaa lentoa, sillä Kiinan koronavirustapausten polttopisteenä olevassa Wuhanin miljoonakaupungissa ja Hubein maakunnassa on vain vähän suomalaisia.



Britannia on tuomassa kansalaisiaan pois Wuhanista perjantaiaamuna lähtevällä lennolla, kertoo talouslehti Financial Times. Lehden mukaan Britannian ulkoministeriö on ilmoittanut aikataulusta 200 ihmiselle, jotka ovat ilmoittautuneet evakuoitavaksi.



Suomen ulkoministeriön tietojen mukaan Britannian järjestämällä lennolla perjantaina ei ole mukana suomalaisia.



Kotiutuslennolle pääsevät ainoastaan oireettomat matkustajat. Ulkoministeriön tietoon ei ole tullut, että Hubein maakunnassa olevilla suomalaisilla olisi ollut koronavirukseen viittaavia oireita.



Kiinasta epidemia-alueelta tuotujen tai esimerkiksi postitse lähetettyjen tavaroiden ja elintarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn Suomessa ei tämänhetkisten tietojen mukaan liity riskiä saada koronavirustartuntaa, kertoo THL tiedotteessaan.



THL:n mukaan koronavirukset eivät tyypillisesti säily pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa päiväkausia. Koronavirukset myös leviävät tehokkaimmin pisaratartuntana.



Uusi koronavirus lähti tämänhetkisten tietojen mukaan liikkeelle Wuhanin torilta, jossa on myyty eläviä eläimiä. Tartunnan saaneita on tällä hetkellä runsaat 7 700.

Työryhmä: Hannu Aaltonen, Ilkka Hemmilä, Iiro-Matti Nieminen, Janne Linnovaara