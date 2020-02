Ennätys-Lotto pelattiin Uudessakaupungissa

Loton ennätyksellinen voittorivi pelattiin Uudessakaupungissa, tiedottaa Veikkaus. Lauantai-illan arvonnassa löytyi yksi täysosuma, ja sillä sai kaikkien aikojen suurimman voiton eli 15,6 miljoonaa euroa.

Oikea rivi oli 1, 2, 5, 8, 14, 19 ja 23.

Voittaja saa rahat tililleen kolmen viikon päästä, kun hän on todentanut henkilöllisyytensä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Aiempi ennätyspotti oli suuruudeltaan satatuhatta euroa pienempi eli 15,5 miljoonaa. Se pelattiin viime vuonna Lohjalla. Sitä edeltävä ennätysrivi osui Ruokolahdelle vuonna 2018. Neljäntenä Loton kymmenen suurimman voiton listalla on 50 osuuden porukan saama runsaan neljäntoista miljoonan euron voitto vuonna 2017.

Veikkaus on valtion omistama yhtiö, jolla on yksinoikeus rahapelien järjestämiseen Suomessa. Yhtiöllä on yli 6 500 myyntipistettä ja noin 90 omaa pelisalia ympäri Suomen.

Julkisuudessa on viime aikoina keskusteltu Veikkauksen toiminnasta, muun muassa sen tavasta suhtautua kilpailutukseen ja peliongelmien hillintään.