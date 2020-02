Alle puolet terveysasemista tyytyväisiä avosairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen yhteistyöhön

Vajaa puolet terveysasemista on tyytyväisiä avosairaanhoidon yhteistyön sujuvuuteen sosiaalipalvelujen kanssa. Yhteistyössä on kehitettävää erityisesti suurilla järjestäjillä, käy ilmi tuoreesta terveyskeskuskyselystä.

Tulokset julkisti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyö toteutuu kyselyn mukaan parhaiten, kun sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat työskentelevät terveysaseman tiloissa. Sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan jalkautuminen terveysasemalla sujuvoittaa tiimityötä ja vahvistaa asiakkaan tarpeiden huomioon ottamista. Monialaisia palveluita tarvitsevien tarpeisiin voidaan näin vastata nopeasti ja saumattomasti.

Kyselyn mukaan kolmasosassa terveysasemista työskentelee sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja paikan päällä vähintään kerran viikossa.

Terveysasemien asiakkaat tarvitsevat eniten sosiaalipalveluja taloudellisissa kysymyksissä sekä asioissa, jotka liittyvät päihdeongelmiin sekä ikäihmisten tuen tarpeisiin. Terveysasemilla annetuista erikoislääkärien palveluista yleisimmin käytetyt liittyvät puolestaan geriatriaan, psykiatriaan sekä lasten- ja nuorisopsykiatriaan.

Johto katsoo yhteistyön petranneen

Terveysasemien johdon tyytyväisyys sosiaalipalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa tehtävään yhteistyöhön on lisääntynyt vuoteen 2015 verrattuna. Yhtenä sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on ollut sekä terveydenhuollon sisäinen että terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välinen integraatio eli yhteensovittaminen. Nyt saadut tulokset viittaavat siihen, että ymmärrys yhteispalveluja tarvitsevien tarpeista ja yhteistyön merkityksestä on saattanut vahvistua.

Terveyskeskukset vastaavat suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Terveyskeskusten on tehtävä yhteistyötä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, jotta palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuus ja yhteensovittaminen pystytään takaamaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen yhteistyöstä on säädetty myös terveydenhuoltolaissa.