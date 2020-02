"Pienillekin lapsille on hyvä kertoa kaikki reitit ulos, kuten etu- ja takaovi" - Tulipalon sattuessa pitää aina poistua ulos, piiloon ei saa koskaan mennä

Tulipaloon - ja kaikkeen palamiseen - tarvitaan neljä eri asiaa. Pitää olla palavaa ainetta, kuten vaikkapa paperia, happea, jota on ilmassa, lämpöä sekä palon mahdollistava kemiallinen reaktio eli ketjureaktio.

Toivejuttu-sarjan aiheet on kerätty Sanomalehtiviikon kunniaksi lapsilta ja koululaisilta ympäri Pohjois-Karjalaa.

Tulipalo sammutetaan poistamalla vähintään yksi yllä mainituista palamisen edellytyksistä. Jos esimerkiksi kynttilän sulkee lasipurkkiin, loppuu sieltä pian happi ja kynttilä sammuu.

Pelastuslaitos sammuttaa palot poistamalla yhtälöstä lämmön.

- Meidän menetelmämme on, että jäähdytämme palotilan vedellä, pysäytämme ketjureaktion jauhesammuttimella tai heittosammuttimella tai tukahdutamme palon sammutuspeitteellä, kertoo paloinsinööri Ville Leinonen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Palonsammuttamistehtävä alkaa, kun paloasemalle tulee hälytys palosta hätäkeskukselta.

- Paloasemalla kuulutetaan, millainen tehtävä on kyseessä ja missä tulipalo on. Seuraavaksi paloautonkuljettaja varmistaa, että osaa kohteeseen ja ryhmänjohtaja pitää huolen siitä, että kaikki tarvittavat varusteet ovat mukana.

Ryhmänjohtaja päättää, tarvitaanko mukaan vaikkapa venettä.

- Miehistö pukee varusteet päälleen ja valmistautuu tehtävään, Leinonen kertoo.

Kun palopaikalle on saavuttu, ensimmäisenä tiedustellaan, millainen tilanne on ja kuinka laajasta palosta on kyse.

Tiedustelun hoitaa pelastusryhmän johtaja, joka määrää muille, mitä seuraavaksi tehdään.

- Seuraavaksi mietitään, miten tulipalo sammutetaan ja mistä sammutus hoidetaan.

- Yksi pelastajista on konemiestehtävässä eli varmistaa, että autosta tulee vettä letkuihin ja kaikki koneet toimivat.

Rakennuspalo sammutetaan joko rakennuksen ulkopuolelta tai sisältä.

Sammuttamiseen käytetään vettä tai heittosammuttimia, jotka toimivat samalla periaatteella kuin jauhesammuttimet.

Jos palo ei ole suuri, vaan rajoittuu vaikkapa keittiöön, paloa savusukelletaan sammuttamaan sisälle rakennukseen.

- Savusukeltamiseen pitää olla tarpeeksi henkilöitä, jotta se on turvallista. Savusukeltajilla on mukanaan lämpökamerat, jotta tarkka palopaikka ja rakennuksessa mahdollisesti olevat ihmiset löytyvät, Leinonen kertoo.

Paloinsinööri Ville Leinonen muistuttaa, että tulipalon sattuessa rakennuksista pitää aina poistua ulos.

Piiloon ei saa missään nimessä mennä.

- Ulos poistumista kannattaa harjoitella kotona - ja kaikkialla muuallakin, missä viettää aikaa. Pienillekin lapsille on hyvä kertoa kaikki reitit ulos, kuten etu- ja takaovi.

Tulipalon sattuessa tulee varoittaa muita talossa olevia ihmisiä ja poistua ulos mahdollisimman ripeästi.

Jos sisällä on savua, pitää kontata, koska lattianrajassa savua on vähemmän. Hissiä ei saa käyttää.

Toimi näin tulipalon sattuessa

Poistu ulos ja auta muitakin poistumaan.

Sulje ovet perässäsi.

Käytä rappuja, sillä hissiin voit jäädä loukkuun.

Jos mahdollista, yritä sammuttaa tulipalo sammutuspeitteellä tai käsisammuttimella, älä kuitenkaan vaaranna kenenkään turvallisuutta.

Tarvittaessa konttaa tai ryömi, sillä lattianrajassa savua ja lämpöä on vähiten.

Kun olet turvassa, soita hätänumeroon 112.

Opasta palokunta paikalle.

Jos palo on rappukäytävässä, pysy omassa asunnossasi ja pidä ovi kiinni, savuiseen rappukäytävään ei saa mennä. Tiivistä oven raot esimerkiksi kostealla pyyhkeellä ja odota pelastajia parvekkeella tai avoimen ikkunan äärellä. Kiinnitä pelastajien huomio itseesi.