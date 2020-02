Ruotsalaistutkimuksen mukaan autismikirjon ihmisillä kymmenkertainen itsemurhariski

Autismikirjoon kuuluvien ihmisten ennenaikaisen kuoleman riski muuhun väestöön verrattuna on ruotsalaistutkimuksen mukaan yli kaksinkertainen. Itsemurha nousee kuolinsyiden joukossa poikkeuksellisen korkealle.

Itsemurhan riski on peräti kymmenkertainen, selviää Ruotsin Karoliinisen instituutin tutkimuksesta. Naisilla riski on miehiä korkeampi, ja se korostuu, jos heillä on todettu myös tarkkaavaisuushäiriö adhd.