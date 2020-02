Yön uutiskooste: Trump kertoi linjapuheessaan Yhydsvaltojen tehneen suuren comebackin, koronaviruksen uhriluku Kiinassa lähestyy viittäsataa

Trump vuosittaisessa linjapuheessaan: Yhdysvallat on tehnyt suuren comebackin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ylistänyt vuosittaisessa kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan maan taloudellista tilannetta.

Trump sanoi, että hänen kolmen presidenttivuotensa aikana Yhdysvallat on tehnyt suuren comebackin ja maan alamäki on saatu pysäytettyä. Presidentin mukaan Yhdysvaltain talous on nyt vahvempi kuin koskaan.

Trumpin mukaan suurin osa talouskasvusta on hyödyttänyt työläisiä ja köyhimpiä amerikkalaisia.

State of the Union on vuosittainen linjapuhe, jonka Yhdysvaltain presidentti pitää kongressissa edustajainhuoneelle ja senaatille.

Trump lähetti puheessaan terveiset Venezuelaan - oppositiojohtaja Guaido oli paikalla Washingtonissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmaissut kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan tukensa Venezuelan oppositiolle.

Venezuelan oppositiojohtaja, Yhdysvaltain ja kymmenien muiden maiden Venezuelan väliaikaiseksi presidentiksi tunnustama Juan Guaido oli paikalla kongressissa kuuntelemassa Trumpin puhetta. Trump pyysi puheessaan Guaidoa viemään Venezuelaan viestin siitä, että amerikkalaiset seisovat venezuelalaisten rinnalla taistelussa vapauden puolesta.

Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa Trump kutsui diktaattoriksi ja laittomaksi johtajaksi, joka sortaa kansaansa.

Demokraatit saivat vihdoin esivaalin tuloksia julki Iowassa - johdossa Pete Buttigieg

Iowassa julkaistiin puolilta öin Suomen aikaa ensimmäisiä tuloksia demokraattien esivaalista. Niiden mukaan 38-vuotias ex-pormestari Pete Buttigieg johtaa 26,9 prosentilla. Toisena on Bernie Sanders, kun äänistä on laskettu reilut 60 prosenttia, kertoo esimerkiksi uutiskanava CNN. Elizabeth Warren on kolmantena. Osavaltioiden esivaaleissa ratkaistaan puolueen tuleva presidenttiehdokas.

Tulokset viivästyivät merkittävästi, sillä niiden piti valmistua jo varhain tiistaina Suomen aikaa.

Iowassa pidettiin samana päivänä myös republikaanien esivaali, jonka voitti kirkkaasti istuva presidentti Donald Trump.

Koronaviruksen uhriluku Kiinassa lähestyy viittäsataa, tartuntoja jo ainakin 24 300

Kiinassa leviävään uuteen koronavirukseen on kuollut jo ainakin 490 ihmistä. Myös todettujen tartuntojen määrä nousee yhä ja on nyt yli 24 300, maan viranomaiset kertovat.

Viruksen levinneisyyden ydinalueella Hubein maakunnassa viranomaiset kertovat kuolleiden määrän nousseen 65:llä eilisestä. Uusia tartuntoja kerrotaan alueella olevan noin 3 150. Kun lukuihin otetaan mukaan koko maa, uusia tartuntoja on noin 3 890.

Tartuntoja on tavattu myös Kiinan ulkopuolella yli 20 maassa. Muissa maissa on todettu yhteensä noin 200 tartuntaa.

Japani vahvisti varhain keskiviikkona Suomen aikaa, että eristettynä olevalla risteilyaluksella on ainakin kymmenen tartunnan saanutta ihmistä. (Lähde: AFP)

Uudessa-Seelannissa rankkoja tulvia - tuhannet jättivät kotinsa, sadat turistit jäivät jumiin kuuluisalle vuonolle

Uudessa-Seelannissa tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa tulvien takia. Rankkasateet aiheuttivat vakavia tulvia turistien suosimalla alueella Eteläsaarella.

Alueella saatiin kahdessa ja puolessa vuorokaudessa yli metrin verran sadetta, mikä sai joet tulvimaan yli äyräidensä ja aiheutti maanvyörymiä, jotka vaurioittivat teitä.

Teiden mentyä poikki sadat turistit jäivät jumiin kuuluisalle Milford Soundin vuonolle, jonne johtaa vain yksi tie. Heidät evakuoidaan sieltä ilmateitse.

Tulvista on selvitty ilman pahempia henkilövahinkoja. Kaksi ihmistä loukkaantui lievästi maanvyöryn seurauksena. (Lähde: AFP)

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoo perhevapaauudistuksen linjauksista

Perhevapaauudistuksen edistymisestä on luvassa tietoa tänään. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kertoo uudistusta pohtivan kolmikantaisen työryhmän linjauksista.

STT kertoi jo perjantaina, että työryhmä on päätymässä niin kutsuttuun 1+7+7-malliin ja tältä pohjalta etenemiselle on myös poliittinen yhteisymmärrys hallituspuolueissa.

Molemmille vanhemmille tulisi siten oma seitsemän kuukauden kiintiö, josta voisi luovuttaa toiselle kolme kuukautta. Yksi kuukausi olisi eräänlainen raskausrahakausi sille, joka synnyttää.

Presidentti Niinistö avaa valtiopäivät eduskunnassa

Valtiopäivät avataan tänään. Juhlallisuudet alkavat puoliltapäivin avajaisjumalanpalveluksella Helsingin tuomiokirkossa, jossa saarnaa Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.

Iltapäivällä presidentti Sauli Niinistö tervehtii eduskuntaa ja julistaa valtiopäivät avatuiksi täysistuntosalissa eduskunnassa. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) vastaa tasavallan presidentin puheeseen eduskunnan puolesta.

Päivä huipentuu juhlakonserttiin Sibelius-Akatemiassa.

Suomen kansallisrunoilijaa Runebergiä juhlitaan tänään lipuin ja tortuin

Tänään vietetään Suomen kansallisrunoilijan Johan Ludvig Runebergin päivää.

Runebergin päivä on liputuspäivä. Päivän perinteisiin kuuluu myös herkuttelu runoilijan mukaan nimetyillä runebergintortuilla.

1800-luvulla elänyt Runeberg oli runoilija, opettaja ja toimittaja. Hänen tunnetuin teoksensa on Vänrikki Stoolin tarinat. Hän on myös sanoittanut Maamme-laulun.

Rantanen, Armia ja Aho maalinteossa NHL-jäällä

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen oli yksi maalintekijöistä, kun hänen joukkueensa löylytti Buffalo Sabresin 13 ottelun jääkiekon NHL-kierroksella. Colorado vei vierasvoiton lukemin 6–1.

Vielä kesken olevassa ottelussa Montreal Canadiensin Joel Armia on maalannut kerran New Jersey Devilsiä vastaan.

Carolina Hurricanes Sebastian Aho pitää kesken olevassa ottelussa ainoalla maalillaan joukkueensa puolia neljän maalin johdossa olevaa St. Louis Bluesia vastaan.