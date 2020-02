Vartijan seuraamaksi joutunut romanipariskunta saa korvaukset vaatekaupalta

Vartijan seuraamaksi vaatekaupassa joutunut romanipariskunta saa korvauksen vaateliikkeeltä, kerrotaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Vaateliikkeen johto on lisäksi luvannut kouluttaa henkilökuntaansa, jotta vastaavaa ei enää tapahtuisi.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston mukaan paikalla ollut myyjä oli kutsunut vartiointiliikkeen vartijan seuraamaan pariskuntaa. Myyjä kertoi, että liikkeessä oli päätetty toimia näin kaikkien romaniasiakkaiden kohdalla.

– Vaateliikkeen johto on sanonut, että varsinaista tällaista ohjeistusta heillä ei ole ollut. Mistä sitten tämä kaupan myyjä siinä tilanteessa vetosi siihen, sitä emme voi enempää selvittää, mutta näin todella tapahtui ja vartija tuli paikalle, kertoo ylitarkastaja Katri Linna yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

Liike on joka tapauksessa luvannut maksaa molemmille asiakkaille 1 500 euron korvauksen. Koska sovintoon on päästy, tapaus ei etene poliisitutkintaan eikä käräjäoikeuteen.

Syrjintätapaus sattui yhdessä Lempäälän Ideaparkin vaatemyymälöistä. Linna kertoo ottaneensa yhteyttä myös kauppakeskuksen johtoon, joka lupasi ottaa asian esille kauppiaiden kokouksessa.

Romanien syrjintä yhä yleistä

Ylitarkastaja Linnan mukaan romanit kohtaavat edelleen syrjintää esimerkiksi kaupoissa ja huoltoasemilla. Läheskään kaikkia tapauksia ei viedä yhdenvertaisuusvaltuutetulle tai poliisille.

– Sellainen rajoittaa romanien elämää. He joutuvat miettimään, mihin liikkeisiin kannattaa mennä ja voiko ottaa lapset mukaan, ettei lasten tarvitsisi nähdä nöyryyttäviä tilanteita, kertoo Linna.

Opiskelussa ja työelämässäkään romanien syrjintä ei Linnan mukaan ole loppunut, vaikka laki kieltää syrjinnän esimerkiksi etnisin perustein. Viitisen vuotta sitten tehdyssä selvityksessä noin 70 prosenttia kyselyyn vastanneista romaneista kertoi kokeneensa syrjintää.

– Romanien koulutustaso on noussut tuntuvasti 60 vuodessa, mutta syrjintä työelämässä ei ole loppunut. Kyse on vähemmistöstä, joka on elänyt Suomessa jo yli 500 vuotta, sanoo Linna.