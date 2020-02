Perhevapaauudistuksen lisäksi hallituspuolueet haluavat asennemuutoksen

STT:n haastattelemat hallituspuolueiden edustajat katsovat, että asennemuutos edistäisi sitä, että isät pitäisivät enemmän perhevapaita. Asennemuutosta kaivataan sekä työpaikoilla että yhteiskunnassa laajemminkin. Oppositiopuolueissa katsotaan, että hallituksen keskiviikkona julkistama ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi oli pelättyä parempi.

Mallin myötä perheen päivärahapäivien määrä on kasvamassa 11,5 kuukaudesta 14 kuukauteen.

Mallissa molemmat vanhemmat saisivat yhtä suuren kiintiön, joka on noin 6,6 kuukautta. Omasta kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 69 päivää.

Malli ei kuitenkaan yksioikoisesti tuo ratkaisua siihen, miten heteroparisuhteissa isät saataisiin pitämään enemmän perhevapaita. STT kysyi osalta hallituspuolueiden edustajista, mitä konkreettisesti voitaisiin tehdä, jotta isät pitäisivät perhevapaita enemmän.

– Meillä kaikilla, tarkoitan tässä myös mediaa ja päättäjiä, on oma vastuunsa perhemyönteisyydestä ja lapsimyönteisyydestä, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

– Yhteiskuntamme ilmapiiri on, jos ei nyt vihamielinen, niin kuitenkin aika nihkeä. Meidän pitäisi nähdä positiivisena esimerkiksi se, että jos on poissa työelämästä perhevapaan takia, se on äärimmäisen hyvä syy olla pois työelämästä, Pekonen sanoi.

Hän lisäsi tutkimusten myös osoittavan, että mitä enemmän isille on kiintiöity perhevapaita, sitä enemmän isät niitä myös käyttävät.

"Uudistus lähettää viestin, että isien toivotaan osallistuvan lasten hoitoon"

Pekosen mukaan perhemyönteistä ilmapiiriä täytyy luoda myös työpaikoilla.

– Että ei lannistuttaisi siitä, kun joku ilmoittaa jäävänsä perhevapaalle, vaan oltaisiin iloisia siitä, että meillä on siihen mahdollisuus. Ajateltaisiin, että on ihanaa, että myös isät voivat viettää ensi hetkiä lastensa kanssa kotona, Pekonen sanoi.

Samoilla linjoilla ovat myös RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

– Se on iso työelämäkysymys ja työpaikoilla tapahtuva kysymys, että kannustetaan myös isiä käyttämään perhevapaita, Kulmuni sanoi.

Henriksson toivoo työpaikoille kulttuuria, jossa olisi jopa toivottavaa, että myös isät viettäisivät aikaa pienten lastensa kanssa.

– Uskon, että sitten ollaan hyvässä tilanteessa kun isiltä kysytään, että kuinka kauan sinä olet ajatellut olla lasten kanssa kotona, eikä kysytä, oletko ajatellut olla lasten kanssa kotona, hän sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) katsoo, että molemmille vanhemmille tulevalla kiintiöllä on iso symbolinen merkitys.

– Näen, että tämä on tasa-arvoa vahvistava, ja tavoitteena totta kai se, että myös isät käyttäisivät nykyistä enemmän vanhempainvapaita, hän sanoi.

Marinin mukaan uudistus jo itsessään lähettää viestin, että isien toivotaan osallistuvan pienten lasten hoitoon ja heillä on siihen mahdollisuus tasavertaisesti äitien kanssa.