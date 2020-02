Ministeri Kiuru valottaa sitovan hoitajamitoituksen yksityiskohtia

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) valottaa vanhuspalveluiden sitovan hoitajamitoituksen yksityiskohtia tänään järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

Kysymyksiä on herättänyt muun muassa sitovan hoitajamitoituksen rahoitus. Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että hoitajamitoituksen toteuttamista rahoitettaisiin muun muassa leikkaamalla yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia.

Niin ikään kysymyksiä on herättänyt tarvittavien hoitajien löytäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan mitoituksen toteuttamiseen tarvitaan ainakin 4 400 uutta hoitajaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiistaina Ylelle, että hallitus on päässyt sopuun vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen yksityiskohdista ja rahoituksesta. Marinin mukaan hallitus antaa lakiesityksen eduskunnalle tänään.

Hoitajamitoituksen on määrä tulla voimaan aiemmin aiotussa laajuudessa eli kymmentä vanhusta kohti on seitsemän hoitajaa. Nykyinen suositus hoitajamitoituksesta on 0,5 hoitajaa vanhusta kohden.

Yle kertoi tiistaina, että pääosa hoitajamitoituksen puuttuneesta rahoituksesta on tarkoitus ottaa sosiaali- ja terveysministeriön budjetista. Sitovan hoitajamitoituksen on arvioitu vaativan yli 200 miljoonaa euroa tällä hallituskaudella. Hallitusneuvotteluissa rahaa hoitajamitoitukseen löytyi noin 70 miljoonaa euroa.

Laki on tarkoitus saada voimaan jo ennen vuotta 2023, mutta hoitopaikkojen siirtymäaika päättyisi maaliskuun lopussa vuonna 2023. Lakiin kirjattua mitoitusta on pidetty tärkeänä keinona parantaa vanhuspalvelujen tilaa.