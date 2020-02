Suomen Merimieskirkko aloittaa sosiaalityön Aurinkorannikolla

Suomen Merimieskirkko aloittaa kesällä sosiaalityön Espanjan Aurinkorannikolla oleskelevien suomalaisten keskuudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt avustuksen kolmivuotiselle hankkeelle.

Suomen Merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen kertoo, että tavoitteena on puuttua muun muassa yksinäisyyden ongelmiin.

– Kun ihminen muuttaa ulkomaille, usein se sosiaalinen tukiverkosto, mikä Suomessa on, ei enää toimi. Sitä tukiverkkoa pyritään nyt vahvistamaan. Voi olla myös yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja asunnottomuutta tai päihde- ja mielenterveysongelmia, Suihkonen kertoo.

Hänen mukaansa Aurinkorannikolla oli 2011–2013 sosiaalityön hanke, jota hallinnoivat sosiaali- ja terveysministeriö ja ulkoministeriö.

– Silloin selkeästi todettiin, että sosiaalityölle on siellä tarvetta. Ja viime vuosina suomalaisten määrä Aurinkorannikolla on aika voimakkaasti lisääntynyt, ja ihmisten ikärakenne on monipuolistunut.

Aurinkorannikolla asuu pysyvästi tai osa-aikaisesti 25 000–30 000 suomalaista. Suurimmillaan suomalaisten määrä on talvikausina.

Suihkosen mukaan hankkeen tavoitteena on varhaisen puuttumisen ja tukemisen malli, jotta ihmisten ongelmat eivät kasautuisi. Pyrkimyksenä on tavoittaa nimenomaan erityisen tuen tarpeessa olevat. Tämä edellyttää etsivää työtä ja palveluiden luo ohjaamista.

– Pyrimme verkostoitumaan tiiviisti paikallisten toimijoiden kanssa ja kokoamaan tiedot olemassa olevista palveluista. Erilaisen vapaaehtoistyön tukeminen on myös merkittävä asia. Esimerkiksi Aurinkorannikolla on useita erilaisia vapaaehtoistyön toimijoita.

Aurinkorannikon sosiaalikuraattorin rekrytointi käynnistetään tämän kuun aikana. Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvän sosiaalityön malli.

Merimieskirkolla työskentelee entuudestaan yhteensä kahdeksan sosiaalikuraattoria eri puolilla Eurooppaa.