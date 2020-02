Viikko alkaa rankalla vesisateella Länsi- ja Etelä-Suomessa

Etelä-Suomen sohjossa ja sumussa suunnistajille ei ole luvassa lumista talvisäätä tulevan viikon aluksikaan. Vettä sen sijaan on tulossa, ja paikoitellen melko rapsakkaasti.

– Juu, aivan kunnon pompsi vettä on tulossa niskaan varsinkin etelässä, vahvistaa päivystävä meteorologi Sini Tenhunen Ilmatieteen laitokselta.

Sadealue saapuu maan länsiosaan jo sunnuntaina, mutta muualle Etelä-Suomeen vasta illemmalla tai maanantain vastaisena yönä. Tenhusen mukaan sää on sellainen, että kumisaapas on jalkinevalinnan ehdoton voittaja.

– Vettä olisi tulossa 20 milliä 24 tunnissa, eli kyllä siinä on saumaa hyville sateille. Sateiden suurin painopiste on lounaassa, Turun seudulla, mutta vettä riittää kyllä pääkaupunkiseudulle ja Uudellemaallekin, Tenhunen jatkaa.

Sateet tulevat vetenä ainakin Oulun seudulle saakka, mutta mahdollisesti vielä pohjoisempanakin.

– Siellä on ennustettu lumikertymiä 10–15 sentin välille, mutta sade on mahdollisesti ainakin alussa vettä tai räntää. On tosi vaikeaa sanoa, mikä tulee olemaan sateen olomuoto, kun lämpötila kiikkuu tuossa nollan kieppeillä, Tenhunen aprikoi.

Hiihtolomalle mukaan vesisukset?

Monet pelkäävät, ettei Etelä-Suomen koululaisten viikon päästä koittavalla hiihtolomalla survaista suksia ulos, paitsi ehkä vesisukset. Tenhunen antaa kuitenkin lomalaisille kevyttä toivoa lumesta.

– Ensi viikkoa hallitsee laaja matalapaine, mutta sen jälkeen näyttäisi siltä, että saataisiin korkeapaineen selännettä tuohon maan eteläpuolelle. Se voisi mahdollisesti heikentää ja blokata länsivirtauksia. Eli jos oikein hyvä tuuri käy, niin voisi olla hiihtolomalaisillakin ihan kiva hiihtoloma ilman vesisuksia.

Tenhunen muistuttaa kuitenkin, että moinen näkymä vaatii "positiiviset lasit", joiden läpi katsoa.

– Pitkän ajan ennusteet ovat aina epävarmoja, eli vielä tämä on vähän auki.