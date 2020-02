Tänään on lauhaa – yöllä on pidettävä hatusta kiinni, lisäksi luvassa sadetta

Suuressa osassa maata on tänään suojasää. Ilmatieteen laitoksen mukaan pakkasraja kulkee Oulun ja Kajaanin tienoilla.

Lapissa lämpötila on pakkasen puolella, mutta Pohjois-Lapissakin kireämpi pakkanen lauhtuu päivän aikana noin viiteen asteeseen.

Päivystävä meteorologi Ari Mustala ennustaa hajanaisia vesi- ja lumisateita eri puolille maata. Etelässä sade tulee vetenä, kun taas Lapissa se laskeutuu lumena tai jäätävänä tihkuna.

Tuuli voimistuu maanantaita kohti, ja viikon vaihtuessa ulkoilijoiden on syytä pitää päähineestä kiinni. Maanantaina ja erityisesti aamuyöllä etelään ja länteen on luvassa puuskittaista etelätuulta, joka voi kovimmillaan puhaltaa yli 20 metriä sekunnissa. Merialueilla on voimassa tuuli- ja aallokkovaroituksia.

Yön aikana Suomeen tulee myös sunnuntaita runsaampia sateita. Etelässä ja lännessä sade on enimmäkseen vettä, idässä räntää tai lunta ja Lapissa lumipyryä. Sateen vuoksi idässä ja pohjoisessa varoitetaan huonosta kelistä.