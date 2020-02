Paperiteollisuuden pitkittynyttä työkiistaa puidaan jälleen Bulevardilla – osapuolet eri mieltä valtakunnansovittelijan sovintoesityksen tilanteesta

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden edustajat tapaavat jälleen iltapäivällä valtakunnansovittelijan toimistolla. Pitkittyneeseen työriitaan ei näytä syntyvän ratkaisua vielä tänään, koska Paperiliiton hallinto kokoontuu käsittelemään sovintoehdotusta vasta maanantaina.

– Tänään ei ole odotettavissa ratkaisuja. Työsulku alkaa joka tapauksessa maanantaina, sanoi Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala aamupäivällä STT:lle.

Metsäteollisuus ilmoitti paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden työsulusta noin pari viikkoa sitten. Työsulun kohteena on 12 tuotantolaitosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Työnantaja ei päästä työntekijöitä työpaikalle. Ja ne, jotka eivät ole työsulussa, ovat lakossa. Eli mikään kone ei kuitenkaan pyöri, Vanhala sanoo.

Sovintoesitys työriitaan valmistui lauantain vastaisena yönä, mutta sen sisällöstä ei kerrottu julkisuuteen. Paperiliiton ja Metsäteollisuuden piti antaa vastauksensa lauantai-iltaan mennessä. Paperiliiton mukaan aikataulu oli kuitenkin niin tiukka, että liitto pyysi lisäaikaa.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén ei halunnut kommentoida STT:lle sitä, mistä valtakunnansovittelijan toimistolla on määrä keskustella. Hänen mukaansa sovittelijan luo mennään, koska Paperiliitto ei pystynyt vastaamaan sovintoesitykseen määräajassa.

Onko sovintoesitys rauennut?

Paperiliiton hallinto kokoontuu huomenna klo 10 keskustelemaan tilanteesta. Vanhalan mukaan Paperiliitto lähtee siitä, että sovintoesitys on yhä pöydällä, vaikka liitto ei antanut vastaustaan määräaikaan mennessä.

– Meillä sitä ei ole hyväksytty eikä hylätty. Meillä sitä ei ole käsitelty, hän kommentoi.

Hollmén oli sovintoesityksen tilanteesta eri mieltä.

– Sovintoesitys raukeaa, ellei sitä hyväksytä määräaikaan mennessä, Hollmén viestitti STT:lle.

STT ei tavoittanut valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalaa kommentoimaan asiaa.

Osapuolet on kutsuttu tänään valtakunnansovittelijan toimistolle klo 14. Vanhalan mukaan valtakunnansovittelijan tehtävänä on nyt tulkita, täytyykö sovintoesitys antaa uudelleen, kun määräaika on umpeutunut.

– Onhan tämä pirun pitkä prosessi ollut. Lakkoa lakon perään ja nyt alkavat työsulut. Kyllä tämä varmasti keskusteluttaa (liiton hallintoa) paljonkin, Vanhala kommentoi.

Paperiteollisuudessa alkoi lakko viime viikon maanantaina, ja sen on ollut määrä jatkua helmikuun 24. päivään saakka. Lakolla on haluttu vauhdittaa viikkoja kestäneitä neuvotteluja, joita hiertää etenkin kiista kiky-tuntien kohtalosta.

Paperiteollisuudessa työsulun on määrä kestää kolme vuorokautta. Jos sopu kiistaan syntyy maanantaina, työsulku puretaan.

Työsulku koskee myös kahta muuta liittoa

Metsäteollisuuden työsulku koskee 12 tuotantolaitosta Joensuussa, Joutsenossa, Jämsässä, Jämsänkoskella, Kemissä, Kotkassa, Lappeenrannassa, Lohjalla, Loviisassa, Raumalla ja Äänekoskella.

Paperiliiton ohella työsulun on määrä koskea Ammattiliitto Pron ja Sähköliiton jäseniä. Näiden kahden liiton osalta Metsäteollisuus pitkitti työsulun keston seitsemään vuorokauteen tammikuun lopussa.

Myös Pron ja Metsäteollisuuden edustajat sovittelevat työriitaa tänään valtakunnansovittelijan toimistolla. Ellei sopua synny, työsulku alkaa puoliltaöin. Työsulun aikana ammattiliittoihin kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoilleen, eikä heille makseta palkkaa. Työsulku rajoittaa myös lomapäivien ansaintaa ja työsuhde-etuja.

Prohon kuuluvat paperin toimihenkilöt ovat olleet lakossa viime viikon maanantaista alkaen, ja lakon on määrä päättyä tänään puoliltaöin. Pro on kuitenkin ilmoittanut toisesta, käytännössä kaksi viikkoa kestävästä työnseisauksesta, joka alkaa 13. helmikuuta. Sähköliittolaisia taas on osallistunut Paperiliiton tukilakkoon, joka alkoi 27. tammikuuta ja jonka on määrä päättyä maanantaina.