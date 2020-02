Koronavirukselle altistuneiden karanteeni päättyy tänään Lapissa

Lapissa koronavirukselle altistuneiden 14 ihmisen karanteeniaika päättyy tänään iltapäivällä. Karanteeni on kestänyt kaksi viikkoa.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broasin mukaan potilailla ei ole ilmennyt oireiluja. Hän kuvailee karanteeniajan sujuneen hyvin.

Lapin keskussairaalassa on ollut karanteenissa 6 ihmistä. Heistä kahden osalta karanteeniaika tuli täyteen lauantaina. Lisäksi Inarin kunnan alueella on ollut karanteenissa 8 ihmistä. Altistuneista 4 on suomalaisia ja loput ulkomaalaisia.

Viralliset päätökset karanteenin päättymisestä tehdään tänään keskipäivällä. Vasta sen jälkeen karanteenin päättyminen voidaan sanoa varmaksi.

Lapin keskussairaalassa oli aiemmin runsaan viikon ajan eristyksissä kiinalaisnainen, jolla todettiin Wuhan-koronavirustartunta. Tapaus oli Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa.

Nainen todettiin myöhemmin oireettomaksi. Nyt karanteenissa olleista osa oli osallistunut samaan matkailutapahtumaan kyseisen naisen kanssa. Sairaudelle altistuneiden joukossa on matkailijoiden lisäksi kaksi hoitohenkilökuntaan kuuluvaa. He ovat olleet kotikaranteenissa.