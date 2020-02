Yön uutiskooste: Numerot palaavat takaisin peruskoululaisten todistuksiin, energia-alalle yritetään hieroa sopua tänään

Ensimmäisellä, toisella ja kolmannella luokalla opetuksen järjestäjä päättää, annetaanko arvio numeroina vai sanallisena. Opettaja voi aina halutessaan täydentää numeroarviointia sanallisella arviolla.

Opetushallitus määrittelee tämän lisäksi myöhemmin tarkat kriteerit sille, mitä oppilaan on eri aineissa osattava saadakseen arvosanat viisi, seitsemän tai yhdeksän päättötodistukseen. Nykyisin kriteeristö on vain arvosanalle kahdeksan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Nykyisin arvioinnin taso on voinut heitellä. Samantasoisella osaamisella oppilaat ovat saaneet erilaisia arvosanoja eri kouluissa.

Pääministeri Marin valottaa hallituksen suunnitelmia eduskunnalle

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antaa tänään eduskunnalle pääministerin ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2020 sekä keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä.

Pääministerin ilmoitus annetaan valtiopäivien avauskeskustelussa, joka alkaa eduskunnassa iltapäivästä kello kahdelta. Odotettavissa on ainakin tiukkaa keskustelua hallituksen talouspolitiikasta ja hoitajamitoituksesta.

Valtiopäivien 2020 ensimmäinen suullinen kyselytunti on puolestaan luvassa tämän viikon torstaina.

Energia-alalle yritetään hieroa sopua tänään - 500 ihmisen lakko uhkaa viikonloppuna

Energia-alan toimihenkilöitä koskevan työkiistan sovittelu jatkuu tänään. Työnantajapuolella on Energiateollisuus ja työntekijöitä edustavat Ammattiliitto Pro ja Konepäällystöliitto.

Kiistakapulana ovat erityisesti kiky-tunnit ja palkkaratkaisu, jotka ovat hiertäneet myös muissa neuvottelupöydissä.

Ammattiliitto Pro ja Konepäällystöliitto uhkaavat työtaistelulla ennalta määrätyissä yrityksissä perjantain ja lauantain välisestä yöstä alkaen. Jos Pron ja Konepäällystöliiton lakko toteutuu, siihen osallistuisi noin 500 toimihenkilöä.

Sinn Fein kasvatti paikkamääräänsä peräti 14 edustajalla Irlannin parlamentissa

Irlannissa keskustaoikeistolainen Fianna Fail on saanut eniten paikkoja maan parlamenttiin, kertovat muun muassa Irish Times -lehti ja yleisradioyhtiö RTE.

Lauantaisten parlamenttivaalien paikkajako valmistui aamuyöllä, ja Fianna Fail sai 160-paikkaiseen parlamenttiin 38 edustajaa.

Kansallismielinen ja vasemmistolainen Sinn Fein kuuluu vaalien voittajiin. Se kasvatti paikkamääränsä 37:ään, mikä on 14 edustajaa enemmän kuin vuoden 2016 vaaleissa. Pääministeri Leo Varadkarin Fine Gael -puolue sai parlamenttiin 35 edustajaa.

Fine Gael -puolueen vähemmistöhallitus on ollut vallassa vuoden 2016 vaaleista alkaen, ja Fianna Fail on tukenut sitä oppositiosta. Molemmat menettivät parlamenttipaikkoja verrattuna edellisiin vaaleihin.

USA:n demokraattien esivaalisirkus jatkuu New Hampshiressa

Yhdysvaltain demokraattien Iowasta alkanut esivaalirumba jatkuu tänään New Hampshiren osavaltiossa. Osavaltio on pieni, mutta sen merkitys ei ole vähäinen. Lähes aina puolueensa esivaalit New Hampshiressa voitattanut ehdokas on päätynyt Valkoiseen taloon.

Osavaltion esivaaleihin ennakkosuosikkina lähtee senaattori Bernie Sanders.

Yli sata yhdysvaltalaissotilasta loukkaantui Iranin iskussa tammikuussa

Yli sata yhdysvaltalaissotilasta sai aivovamman Iranin tammikuisessa iskussa joukkojen Ain al-Asadin tukikohtaan Länsi-Irakissa, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Ministeriö kuvaili aivovammoja lieviksi.

Alun perin maan presidentti Donald Trump ilmoitti, että kukaan yhdysvaltalainen ei loukkaantunut tai kuollut iskussa.

Nyt loukkaantuneita on nyt 45 enemmän kuin viimeksi kerrottiin.

Viranomaisten mukaan aivovaurion oireet eivät aina ole heti selviä, mikä saattaa viivästyttää raportointia, New York Times kirjoittaa.

Koronavirukseen kuolleiden määrä kipusi Kiinassa yli tuhanteen

Kiinassa koronavirukseen kuolleita on nyt yli tuhat. Hubein maakunnan viranomaiset ovat kertoneet yli sadasta uudesta kuolemantapauksesta.

Maakunnasta vahvistettiin myös lähes 2 100 uutta tartuntaa. Kun luku lisätään aikaisempiin tietoihin, ainakin yli 42 000 ihmistä on sairastunut virukseen Kiinassa.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin kaupungissa Hubeissa sijaitsevalta torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä. Viruksen leviämisen seurauksena Kiina on päätynyt eristämään kokonaisia kaupunkeja. (Lähde: AFP)

Islanders löi Capitalsin - Komarov maalintekohommissa

Jääkiekkoliiga NHL:ssä New York Islanders on voittanut kotijoukkue Washington Capitalsin 5–3.

Ottelun ensimmäisessä erässä nautittiin maali-ilakoinnista, sillä tauolle siirryttiin Islandersin johtolukemissa 3–1. Myös toisessa erässä nähtiin yhteensä neljä maalia.

Suomalaistähti Leo Komarov pääsi toisen erän alussa maalinteon makuun, kun hän veti kiekon rannelaukauksella Capitalsin maalivahdin taakse.