HS: Valtakunnansovittelijan avuksi valittaneen STM:n entinen virkamies

Suomaa on aiemminkin auttanut sovitteluissa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalla on jo tällä hetkellä kolme sivutoimista sovittelijaa, Jukka Ahtela, Janne Metsämäki ja Juha-Pekka Tyni.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi viime viikolla Uutissuomalaisen haastattelussa aikeista pestata yksi lisäsovittelija. Haataisen mukaan kyse ei ole epäluottamuksesta Piekkalaa kohtaan vaan paineiden helpottamisesta.

Työntekijäpuolella on ollut tyytymättömyyttä Piekkalan toimintaan. Sähköliitto teki tammikuussa hänestä kantelun oikeuskanslerille.

– Sähköliiton perspektiivistä (Piekkalan toiminta) on haiskahtanut sille, että tässä on enemmän kuunneltu työnantajapuolta, joka on ollut kovin haluton neuvottelemaan. Se on heijastunut tähän meidän sovitteluprosessiin, jossa ei ole tapahtunut juuri mitään, arvosteli tuolloin Sähköliiton puheenjohtajan Sauli Väntti.

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan Sähköliitto on tehnyt kantelun itse ja omista lähtökohdistaan eikä SAK:lla ole siinä tekemistä. Vakavan viestin se kuitenkin kertoo, Eloranta sanoi.