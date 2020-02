Yön uutiskooste: Sanders johtaa ja Buttigieg kakkosena New Hampshiren esivaalissa, eduskunta ruotii lähetekeskustelussa sitovaa hoitajamitoitusta

Ennakkosuosikit Bernie Sanders ja Pete Buttigieg näyttävät pitävän pintansa demokraattipuolueen esivaaleissa New Hampshiressa.

Kun noin puolet äänistä oli laskettu, senaattori Sanders piti kärkipaikkaa noin 27 prosentin ääniosuudella, ja ex-pormestari Buttigieg oli toisena 23 prosentilla äänistä.

Buttigieg ja Sanders pärjäsivät parhaiten viime viikolla Iowan vaalikokouksissa, ja he olivat myös New Hampshiressa gallupien kärjessä.

Vaali-illan yllättäjäksi on noussut senaattori Amy Klobuchar, joka on kiinni kolmossijassa noin 20 prosentin ääniosuudella.

New Hampshire on sen sijaan muodostumassa karvaaksi pettymykseksi senaattori Elizabeth Warrenille ja ex-varapresidentti Joe Bidenille, jotka ovat jäämässä sijoille neljä ja viisi.

Koronaviruksen uhriluku kasvoi Kiinassa yli 1 100:n

Kiinassa koronavirukseen on kuollut jo 1 110 ihmistä, kiinalaisviranomaiset kertovat. Viruksen sydänalueen Hubein maakunnan viranomaiset kertoivat 94 uudesta kuolemantapauksesta.

Maakunnan viranomaiset kertoivat myös yli 1 600 uudesta tartunnasta. Vahvistettuja tartuntatapauksia on Kiinassa nyt yli 44 000.

Maailman terveysjärjestö WHO antoi tiistaina virukselle viralliseksi nimeksi covid-19. Joulukuussa Wuhanin kaupungista Hubeissa leviämään lähtenyttä virusta on todettu myös yli 20 maassa Kiinan ulkopuolella. Manner-Kiinan ulkopuolisia kuolemantapauksia on vahvistettu kaksi. (Lähde: AFP)

Keskustelu tuhkarokosta nosti rokotuskattavuutta Pohjanmaalla

Pikkulasten rokottaminen tuhkarokkoa vastaan on yleistynyt rokotuskeskustelun myötä Pohjanmaan rannikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Alueella rokotuskattavuus on ollut valtakunnallista tasoa alhaisempi.

Tuhkarokkosuojan sisältävän MPR-rokotteen on koko maassa saanut noin 96 prosenttia vuonna 2017 syntyneistä suomalaislapsista. Luku on sama kuin se oli vuonna 2016 syntyneillä vuotta aiemmin.

Myös muiden rokotusten kattavuus on pysynyt korkealla. Viitosrokotteen on saanut yli 98 prosenttia pikkulapsista. Rokotteen pneumokokkia vastaan on saanut 96 ja rotavirusta vastaan 93 prosenttia.

Uutissuomalainen: Luvassa kaikkien aikojen suurin säästö kaukolämpölaskuihin

Suomalaiset kotitaloudet ovat saamassa kaikkien aikojen suurimman säästön talven kaukolämpölaskuunsa, kirjoittaa Uutissuomalainen.

Joulu–tammikuussa kerrostaloasuntoa kohden säästettiin päälle 50 euroa ja omakotitaloa kohden 100 euroa. Uutissuomalaisen laskutoimituksen mukaan yhteissäästö noussee liki 80 miljoonaan euroon.

Suomessa joulukuun keskilämpötila oli viisi astetta keskimääräistä korkeampi, ja tammikuussa lämpötilat olivat kuun keskiarvoa vieläkin korkeammat.

Eduskunta ruotii tänään lähetekeskustelussa sitovaa hoitajamitoitusta

Eduskunnan lähetekeskustelussa puidaan tänään sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.

Kysymyksiä on herättänyt muun muassa hoitajamitoituksen rahoitus. Asiaa viime viikolla avanneen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan hoitajamitoitus kaavaillaan rahoitettavaksi muun muassa yksityisen hoidon Kela-korvauksia supistamalla, ostopalveluita tehostamalla ja digitalisaatiota kehittämällä.

Lähetekeskustelu käydään kello 14 alkavassa täysistunnossa.

Kunnat kehittyvät eri suuntiin, pienimmillä suurimmat ongelmat

Suomen kuntien kehityksen suunnat eriytyvät entisestään, kertoo konsulttitoimisto MDI:n tekemä kysely. Yli 100 000 asukkaan kaupungit ja niiden kehyskunnat menestyvät, mutta moni pieni kunta kokee olevansa pulassa.

Pienissä kunnissa koetaan, että maakunta- ja soteuudistuksen kaatuminen heikensi niiden kehityksen edellytyksiä. Tiedot ovat peräisin valtakunnallisesta kuntakyselystä ja kuntien kehitystä vertaavasta aluekehitysindeksistä. Kyselyyn vastasi yli 2 500 johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöä.

Jokiharju syötti Buffalon voittomaalin

Henri Jokiharju sai syöttöpisteen Buffalo Sabresin voittomaaliin, kun Buffalo kaatoi liigajumbo Detroit Red Wingsin kotonaan 3–2 jääkiekon NHL:ssä.

Ottelu oli kahden erän jälkeen tilanteessa 2–2, mutta Sam Reinhart teki päätöserän avausminuutilla voittomaalin, johon Jokiharju merkittiin syöttäjäksi.

Voitosta huolimatta Buffalo on kaukana pudotuspeliviivasta.

Florida Panthers otti pudotuspelitaistelun kannalta tärkeän voiton lyömällä New Jersey Devilsin vieraissa 5–3. Florida-kapteeni Aleksander Barkov jäi tehoitta.

Panthers katkaisi kolmen tappion putkensa ja nousi pisteen päähän pudotuspeliviivasta.