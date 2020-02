Paperiteollisuuden toimihenkilöitä marssi ulos – "Nyt meni kuppi nurin"

Ainakin osa paperiteollisuuden toimihenkilöistä on marssinut ulos, kertoo ammattiliitto Pro. Kuvituskuvaa. Lehtikuva / Jarno Mela

Ainakin osa paperiteollisuuden toimihenkilöistä on marssinut ulos työpaikoiltaan, kertoo ammattiliitto Pro. Pron mukaan syynä on se, että Metsäteollisuus on tarjonnut toimihenkilöille merkittävästi huonompaa sopimusta kuin työntekijöitä edustava Paperiliitto sai.