Maavoimien komentaja toivoisi asepalveluun moninkertaisen määrän naisia

Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Petri Hulkko toivoisi asepalvelukseen vuosittain moninkertaisen määrän naisia nykyiseen noin tuhanteen verrattuna. Hänen mukaansa vapaaehtoiset naiset voisivat paikata aukkoa, joka on syntynyt terveydellisistä syistä vapautettujen miesten määrän kasvettua.

Samalla Hulkko muistuttaa, että hän haluaisi myös nykyistä useamman miehen astuvan palvelukseen.

Erityisen parlamentaarisen komitean on määrä ryhtyä pohtimaan asevelvollisuuden kehittämistä. Vaikka nykyjärjestelmällä on kansalaisten laaja kannatus, Hulkon mukaan ei kannata linnoittautua bunkkereihin vaan pysyä avoimena erilaisille ajatuksille. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että yleinen asevelvollisuus on ainoa keino huolehtia Suomen sotilaallisesta puolustamisesta, Hulkko sanoo.

Suomi haluaa kehittää uuden arktisen ajoneuvon EU-yhteistyönä

Suomi on johtovaltiona puuhaamassa uuden arktisiin ja vuoristo-olosuhteisiin tarkoitetun sotilasajoneuvon kehittämistä yhteistyönä EU-maiden kesken. Maavoimien komentajan Petri Hulkon mukaan hankkeeseen on saatu alustavasti mukaan "toistakymmentä" unionin jäsenmaata.

Lisäksi mukaan on tulossa yrityskonsortio, joka kootaan suomalaisen Patrian johdolla. Kehitystyöhön käytettäisiin EU:n puolustustarvikeyhteistyöhön osoittamaa rahaa, kunhan unionin budjetti saadaan hyväksyttyä, Hulkko kertoo.

Suomen tapauksessa uusi ajoneuvo käytännössä korvaisi tällä vuosikymmenellä vanhenevat telakuorma-autot, joita ei kannata enää modernisoida.