Uutissuomalainen: Kymmenet kiinalaiset juuttuneet Suomeen, koska lentoja on peruttu koronavirusepidemian vuoksi

Kymmenillä kiinalaisilla turisteilla on hankaluuksia päästä palaamaan Suomesta kotimaahansa, Uutissuomalainen kertoo . Ongelman taustalla on koronavirusepidemia, jonka vuoksi Kiinan-lentoja on peruttu. Poliisi kertoo kiinalaisturistien nyt tiedustelevan jatkoaikaa viisumeilleen. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella viisumeja voidaan jatkaa, poliisista sanotaan.