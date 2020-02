Yön uutiskooste: Alkoholin matkustajatuonti Virosta kasvoi viime vuonna neljänneksen, koronavirukseen kuollut Kiinassa vuorokaudessa lähes 250 ihmistä

Tutkimus: Alkoholin matkustajatuonti Virosta kasvoi viime vuonna neljänneksen

Viron-matkat vähenivät viime vuonna, mutta alkoholin matkustajatuonti kasvoi reilulla neljänneksellä, selviää Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden teettämästä tutkimuksesta.

Eniten kasvoi mietojen juomien eli oluen, siiderin ja lonkeroiden tuonti, joka kasvoi lähes 40 prosenttia. Syynä on Suomen alkoholivero, sillä joka kolmas sanoi halvemman alkoholin olevan ainoa tai merkittävä syy matkustaa Viroon.

Tutkimusta varten Tutkimus- ja Analysointikeskus haastatteli satamassa noin tuhatta matkustajaa.

Paperiteollisuuden toimihenkilöiden lakko alkaa - sovittelu jatkuu tänään

Ammattiliitto Pron paperiteollisuuden toimihenkilöt ovat tänään aloittaneet lakon, joka kestää 19. helmikuuta asti, ellei sopua synny sitä ennen. Työriitaa sovitellaan myöhemmin tänään sovittelija Jukka Ahtelan johdolla.

Lakko koskee noin 2 500 toimihenkilöä.

Metsäteollisuus on vuorostaan asettanut toimihenkilöt työsulkuun 10.–17. helmikuuta.

Osa paperiteollisuuden toimihenkilöistä marssi ulos työpaikoiltaan jo eilen.

Mekaanisen metsäteollisuuden neuvotteluissa sovintoehdotus - liitoilla on vastausaikaa torstai-iltapäivään

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa on annettu sopimusehdotus, tviittaa valtakunnansovittelijan toimisto.

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ja työnantajaosapuoli Metsäteollisuus ry antavat vastauksensa ehdotukseen torstaina kello 14 mennessä.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa on meneillään Teollisuusliiton tammikuun lopulla aloittama lakko. Työtaistelutoimet mekaanisessa metsäteollisuudessa jatkuvat 8. maaliskuuta saakka, mikäli sovintoon ei päästä, liitto kertoi sivuillaan maanantaina.

Eduskunnassa keskustellaan siirtymisestä pysyvästi kesäaikaan

Eduskunnan täysistunnossa keskustellaan tänään kansalaisaloitteesta, jossa esitetään siirtymistä pysyvästi kesäaikaan.

Lähes 54 000 kannatusilmoitusta kerännyt aloite luovutettiin eduskunnalle marraskuussa.

Kesäaikaan jäämistä perustellaan aloitteessa sillä, että talviajassa on iltaisin vähemmän valoisaa aikaa. Muutoksella pyrittäisiin tukemaan suomalaisten liikkumista syksyisin ja talvisin. Lisätunti valoa illalla tarjoaisi paremmat edellytykset liikuntaan työ- ja koulupäivien jälkeen sekä turvallisuutta työ- ja koulumatkoille, aloitteessa perustellaan.

Suuri Journalistipalkinto 2019 -kilpailun ehdokkaat julkistetaan tänään

Tänään aamupäivällä julkistetaan Suuri Journalistipalkinto 2019 -kisan ehdokkaat. Palkinto jaetaan neljässä palkintoluokassa: haussa ovat vuoden juttu, vuoden journalistinen teko, vuoden journalisti sekä vuoden journalistinen pomo. Listan viimeinen palkintoluokka korvaa aiemmin jaetun vuoden kirja -palkinnon.

Kustakin palkintoluokasta valitaan tänään ehdotusten perusteella jatkoon kolme ehdokasta. Voittajat julkistetaan keskiviikkoiltana 11. maaliskuuta MTV3-kanavan suorassa televisiolähetyksessä.

Abiturientit nousevat tänään rekan lavalle muun muassa Helsingissä

Karkki lentää tänään muun muassa Helsingissä, kun abiturientit juhlistavat penkkareita rekkojen kyydissä. Helsingissä reilun sadan auton letka lähtee Merisatamanrannasta kiertämään keskustaa yhden aikaan iltapäivällä. Penkkarijuhlien jälkeen lukion viimeisen vuoden opiskelijat hiljentyvät perinteisesti lukulomalle.

Useassa Suomen kaupungissa penkkareita vietettiin jo viime viikolla. Koulut voivat nykyään päättää juhlan ajankohdan itse.

Koronavirukseen kuollut Kiinassa vuorokaudessa lähes 250 ihmistä - myös tartunnoissa merkittävä nousu

Kiinassa viranomaiset kertovat ainakin 242 uudesta koronaviruskuolemasta Hubein maakunnassa. Yhteensä uuteen koronavirukseen on nyt kuollut ainakin 1 350 ihmistä.

Uusia tartuntoja on Hubein maakunnassa todettu eilisen jälkeen yli 14 800. Päivittäisiä uusia tartuntoja on pitkään raportoitu noin 2 000–3 000, joten kyseessä on merkittävä hyppäys. Uutistoimisto AFP kertoo hyppäyksen johtuvan paikallisviranomaisten mukaan uudesta tavasta määritellä covid-19-taruntoja. Yhteensä tartuntoja on Manner-Kiinassa uusien lukujen myötä todettu lähes 60 000.

Uusi koronavirus alkoi levitä joulukuussa Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista. (Lähde: AFP)

EU:n terveysministerit kokoontuvat pohtimaan keinoja koronaviruksen taltuttamiseen

EU-maiden terveysministerit keskustelevat tänään Brysselissä siitä, miten koronavirusepidemian leviäminen pystyttäisiin estämään unionin alueella. Ministerikokouksesta odotetaan linjausta siitä, mitä toimia EU voi tehdä epidemian vuoksi.

Suomea kokouksessa edustaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Maailman terveysjärjestö WHO on kuvannut koronavirusta hyvin vakavaksi uhaksi maailmalle. Suurin osa koronavirustapauksista on todettu Kiinassa.

Wall Streetin nousuhurmos jatkuu Kiinan koronaviruksesta huolimatta

Yhdysvalloissa pörssikurssit rikkoivat taas aiempia ennätyksiä keskiviikkona. Wall Streetin kolme keskeistä indeksiä ylsivät kaikkien aikojen ennätyslukemiinsa.

Dow Jones -indeksi nousi edellispäivästä 0,9 prosentilla yli 29 500 pisteeseen.

Teknologiapainotteinen Nasdaq nousi niin ikään 0,9 prosenttia ja laajapohjainen S&P 500 nousi 0,7 prosenttia. Sekä Nasdaq että S&P 500 rikkoivat ennätyksensä kolmatta päivää perättäin.

Wall Streetin ennätykset antavat osviittaa siitä, etteivät sijoittavat usko Kiinan koronavirusepidemian horjuttavan maailmantaloutta. (Lähde: AFP)

Konfliktialueiden lapset joutuvat yhä useammin väkivallan uhreiksi

Lapsiin kohdistuu konfliktialueilla yhä enemmän vakavaa väkivaltaa. Vuonna 2018 tapettiin tai vammautui yli 12 000 lasta, ilmenee Pelastakaa Lapset -järjestön raportista. Tämä on 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten väkivallan uhriksi joutuneita lapsia oli Afganistanissa.

Lapsia uhkaa raportin mukaan yhä useammin myös seksuaalinen hyväksikäyttö sekä lapsisotilaaksi joutuminen. Yhdeksän kymmenestä seksuaaliväkivallan uhrista on tyttöjä. Poikia puolestaan kaapataan ja rekrytoidaan useammin aseellisiin ryhmiin.

Vuonna 2018 konfliktin tai sodan jaloissa eli noin 415 miljoonaa lasta.

YK:n turvallisuusneuvosto sorvasi päätöslauselman Libyan pysyvästä tulitauosta

YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman, jossa se vaatii pysyvää tulitaukoa vuosien sisällissodan repimään Libyaan.

Päätöslauselman puolesta äänesti 14 turvallisuusneuvoston jäsenmaata, Venäjä pidättäytyi äänestämästä.

Pysyvän tulitauon tarpeen lisäksi päätöslausemassa esimerkiksi ilmaistiin huoli palkkasotilaiden lisääntyneestä vaikutusvallasta maassa. Sisällissotaan on sotkeutunut monia muita maita, pääosin tukemalla sodan eri osapuolia.

Libyan kriisin osapuolet sopivat YK:n avustuksella pysyvästä tulitauosta reilu viikko sitten.

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Tuolloin pitkäaikainen diktaattori Muammar Gaddafi syrjäytettiin. (Lähde: AFP)

Saksassa muistetaan Dresdenin suurpommitusten uhreja

Saksassa muistetaan tänään Dresdenin suurpommituksia toisessa maailmansodassa. Liittoutuneiden pommituksissa 75 vuotta sitten kuoli arviolta 25 000–40 000 ihmistä.

Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier pitää Dresdenissä muistopuheen, minkä jälkeen hän liittyy mukaan kaupungin keskustassa kulkevaan ihmisketjuun yhdessä Dresdenin pormestarin Dirk Hilbertin kanssa.

Liittoutuneiden pommikoneet käyttivät Dresdenissä runsaasti palopommeja. Britit uskoivat, että laajat pommitukset saisivat saksalaiset nousemaan nopeammin Hitleriä vastaan, mutta näin ei käynyt.