Yön uutiskooste: Kiinassa koronaviruskeskuksessa uudet tartunnat ovat vähenemään päin, Ovetshkin jäi yhä jahtaamaan maaliennätystään

Lääkärien mukaan potilasturvallisuus on jo vaarantunut toistuvasti. Rekrytoinnin tehostamisesta huolimatta sairaalaan ei ole saatu riittävästi lääkäreitä.

Laakson lääkärit ovat lähestyneet Helsingin kaupunkia ja muun muassa työsuojelua, jotta tilanteeseen saataisiin parannusta. Helsingin terveydenhuollon johdon mukaan Laakson potilasturvallisuus ei ole vaarassa.

Lääkärivakansseja on täyttämättä ympäri maan. Alueelliset erot ovat suuret.

Uutissuomalainen: Hammashoidon hinnat kohosivat noin kolmanneksella 2010-luvulla

Sekä julkisen että yksityisen hammashoidon hinnat ovat kohonneet noin kolmanneksen vajaassa kymmenessä vuodessa, kertoo Uutissuomalainen.

Tiedot ilmenevät Kelan ja Tilastokeskuksen tilastoista huhtikuun 2010 ja lokakuun 2019 välillä. Samana aikana kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 13 prosenttia.

Uutissuomalaisen haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että yksityisellä puolella hintoja on nostanut erityisesti yritysten ketjuuntuminen. Jutun mukaan julkisella puolella hintoja korotti pääosin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätös nostaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tasasuuruisia asiakasmaksuja.

Sadealue tuo huonon ajokelin suureen osaan maata - Lapin lumiahdinko ei hellitä, etelämpänä taas vettä

Perjantaina on luvassa sateita lähes koko maahan, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sadealue levittäytyy lännestä Suomeen yöstä alkaen. Lappiin sateet tuovat entisestään lisää lunta. Lännessä sateet saadaan aluksi lumena, mutta ne muuttuvat myöhemmin vedeksi. Itä-Suomessa saadaan ajoittaisia lumi- ja räntäsateita.

Ajokeli on huono suuressa osassa maata räntä- ja lumisateen vuoksi. Etelä-Lapissa ajokeli on erittäin huono. Alueelle on odotettavissa runsaita lumisateita samalla kun lämpötila nousee nollan tuntumaan.

Lisäksi koko maassa on navakkaa ja puuskaista tuulta.

Kaksi Diamond Princess -alukselta Australiaan evakuoitua on saanut koronavirustartunnan

Kahdella Diamond Princess -alukselta evakuoidulla australialaisella on todettu koronavirustartunta, kertovat useat eri mediat. Viranomaiset ovat vahvistaneet tiedon.

Risteilyalus Diamond Princess on ollut eristyksessä Japanin Jokohamassa helmikuun alkupuolelta. Aluksella on todettu jo yli 600 koronavirustartuntaa. Kahden laivalla tartunnan saaneen ihmisen kerrottiin eilen kuolleen viruksen seurauksena.

Laivalta on päästetty lähtemään satoja ihmisiä, jotka eivät testien perusteella olleet saaneet virustartuntaa. Osa maista on evakuoinut kansalaisiaan risteilijältä.

Kiinassa koronaviruskeskuksessa uudet tartunnat ovat vähenemään päin

Kiinassa Hubein maakunnassa on torstain jälkeen todettu hieman yli 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo muun muassa hongkongilainen South China Morning Post -lehti. Viranomaisten antamien tietojen mukaan uudet tartunnat ovat olleet viime päivinä selvästi vähenemään päin.

Maakunnan viranomaiset kertovat 115 uudesta kuolemantapauksesta. Tähän mennessä Manner-Kiinassa on viruksen seurauksena kuollut yhteensä yli 2 200 ihmistä.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään joulukuun lopussa Hubein maakunnan miljoonakaupunki Wuhanista. Tartuntoja ja kuolemia on todettu eniten juuri Hubeissa.

Maailman suurin koralliriutta on jälleen vaarassa - uhkana liian lämmin merivesi

Australiassa sijaitsevaa maailman suurinta koralliriuttaa uhkaa jälleen vakava vaaleneminen, kertovat useat mediat. Sydney Morning Heraldin mukaan osa Ison valliriutan koralleista on jo alkanut haalistua.

Veden lämpötila on korallien säilymisessä ratkaisevassa asemassa. Guardianin mukaan tutkijat ovat varoittaneet, että massavaalenemiselta voidaan välttyä vain, jos meriveden lämpötila laskee seuraavien viikkojen aikana.

Korallit vaalenevat, kun veden lämpötila on pitkään yli keskilämpötilan. Osa koralleista kuolee haalentumisen seurauksena. Guardianin mukaan noin puolet riutan koralleista kuoli vuosina 2016–2017.

Iranissa äänestetään parlamenttivaaleissa, vanhoillisten voitto on varma

Iranissa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joiden odotetaan vahvistavan vanhoillisten piirien valtaa maassa. Äänestäjillä ei ole juuri valinnanvaraa, sillä jo ennen vaalipäivää yli puolet halukkaista ehdokkaista hylättiin. Tuhansista hylätyistä suurin osa edusti uudistusmielisiä tai maltillisia voimia.

Iranin hallinnon vastustajat ovat kehottaneet iranilaisia boikotoimaan äänestystä.

Vaaleissa on yhteensä 57 miljoonaa äänioikeutettua. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan sunnuntaina. (Lähde: AFP)

Libyan hallinto palasi takaisin tulitaukoneuvotteluihin - kertoi aiemmin viikolla vetäytyvänsä jatkuvien väkivaltaisuuksien takia

Libyan kansainvälisesti tunnustettu GNA-hallinto palasi torstaina takaisin YK:n vetämiin tulitaukoneuvotteluihin. Hallinnon edustajat kertoivat aiemmin viikolla vetäytyvänsä neuvotteluista, sillä pöydän toisella puolella istuvan sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukot ovat toistuvasti rikkoneet väliaikaista tulitaukoa.

YK:n Libya-edustaja Ghassan Salame kertoi neuvottelujen jatkuneen Genevessä. Salamen mukaan pysyvästä tulitauosta sopiminen osapuolten välille näyttää erittäin vaikealta, mutta mahdolliselta.

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Sisällissotaan on sotkeutunut myös monia muita maita, pääosin tukemalla sodan eri osapuolia. (Lähde: AFP)

Ovetshkin jäi yhä jahtaamaan maaliennätystään, Kapanen pääsi maalintekoon

Washington Capitalsin tähtihyökkääjä Aleksandr Ovetshkin jahtaa edelleen jääkiekon NHL:ssä uransa 700:tta maalia. Ovetshkin teki Montreal Canadiensia vastaan yhden maalin, joten koossa on nyt 699 maalia. Capitals hävisi ottelunsa vierasjoukkueelle jatkoajalla luvuin 3–4.

Kasperi Kapanen puolestaan osallistui joukkueensa maalitalkoisiin, kun Toronto Maple Leafs otti tylyn 4–0-kotivoiton Pittsburgh Penguinsista. Maalittoman ensimmäisen erän jälkeen Kapanen mätti toisessa erässä sisään Toronton kolmannen maalin.