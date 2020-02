Lännen Media: Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista tyytyväisiä Marinin hallitukseen

Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista on tyytyväisiä Sanna Marinin (sd.) hallituksen tähänastiseen toimintaan, kertoo Lännen Median teettämä kysely. Tätä mieltä kertoi olevansa 64 prosenttia vastaajista.

Ero on suuri Marinin edeltäjän Antti Rinteen (sd.) johtamaan hallitukseen, vaikka hallituspohjat ja -ohjelmat ovat identtisiä. Marraskuussa Rinteen hallituksen suosio vastaavassa kyselyssä oli 37 prosenttia.

Erityisen mielissään Marinin hallituksen otteista ovat kyselyyn vastanneet naiset, joista lähes kolme neljäsosaa kertoi olevansa melko tai erittäin tyytyväinen hallitukseen. Miehistäkin tyytyväisiä on yli puolet.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus, joka haastatteli noin tuhatta suomalaista helmikuun puolivälissä. Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvioi Lännen Medialle, että hallituksen hyvä kannatus menee pitkälti Marinin henkilökohtaisen suosion piikkiin.

Kaikkien hallituspuolueiden kannattajien selvä enemmistö on melko tai erittäin tyytyväisiä hallitukseen. Sdp:n äänestäjien tuki hallitukselle on lähes yksimielinen. Varauksellisinta kannatus on keskustan ja rkp:n tukijoilla, joista hallitusta kehuu noin seitsemän vastaajaa kymmenestä. Keskustassa tosin tyytymättömiä on noin neljännes, kun rkp:ssä puolestaan samansuuruinen ryhmä ei osaa kertoa kantaansa.

Molempien suurten oppositiopuolueiden, kokoomuksen ja perussuomalaisten, kannattajista hallitukseen on tyytymättömiä vajaa 60 prosenttia vastaajista.

Kyselyn virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.