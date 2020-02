Sosiaali- ja terveysministeriö varautuu koronaviruksen vuoksi – asetti työryhmän torjuntatoimien suunnitteluun ja johtamiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista ja johtamista tukevan työryhmän koronaviruksen vuoksi, ministeriö kertoo. Ryhmän tavoite on tehostaa johtamista ja toimenpiteiden koordinointia ministeriön toimialalla.

WHO on julistanut covid-19-viruksen aiheuttaman epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. Koordinaatioryhmän tehtävä on suunnitella ja johtaa koronaviruksesta aiheutuvia torjuntatoimia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi se tukee Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), Fimeaa, Valviraa, aluehallintovirastoa ja kuntien sekä kuntayhtymien viranomaisia näiden toiminnassa uhan torjumiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomessa valtakunnallisesta terveydenhuollon häiriötilanteisiin tai niiden uhkaan varautumisesta ja näiden tilanteiden johtamisesta.

STM:n mukaan koordinaatioryhmän alaisuudessa toimii operatiivinen ryhmä, joka ylläpitää tilannekuvaa kentällä ja valmistelee varautumistoimia. Ryhmien toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL tekevät yhteistyötä WHO:n, EU-jäsenmaiden, EU:n komission terveyspääosaston sekä Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskuksen (ECDC) kanssa.