Tänään selviää, onko Suomessa uusi koronasairastunut

Tänään selviää, onko Etelä-Savon koronaepäily aiheellinen. Etelä-Savon koronaepäilyn laboratoriotulosten julkistamisen tarkkaa kellonaikaa ei ole tiedossa.

Keskiviikkona kerrottiin, että Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä oli tutkittavana yhden ihmisen mahdollinen koronavirustartunta, joka osoittautui illalla aiheettomaksi.

Ylä-Savossa on niin ikään yksi koronaepäily, mutta sen tuloksia saadaan myöhemmin viikolla. Suomalaisnainen on kotikaranteenissa.

Koronavirustartunnan oireita ovat muun muassa kuume, hengenahdistus, päänsärky, yskä ja lihaskivut. Oireet sopivat myös kausi-influenssaan.

Suomessa on tutkittu noin 30:n näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Suomessa on varmistettu yksi koronaviruksen aiheuttama tautitapaus Lapissa ja yksi Husissa. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on suomalaisnaisen tartunnasta, jonka hän oli saanut Milanosta Pohjois-Italiasta. Potilas on osastohoidossa Husissa.

Tähän mennessä koronavirustapauksia on maailmassa todettu yhteensä noin 81 000, joista Manner-Kiinan ulkopuolella noin 3 000, kertoo THL. Euroopassa on todettu yhteensä alle 400 tapausta.

Kuolemantapauksista melkein kaikki ovat olleet Kiinan Hubein maakunnassa.

Virus tarttuu ihmisestä toiseen nykytiedon mukaan pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika on noin 2–12 päivää, keskimäärin noin viisi päivää.

Tartuntaa voi ehkäistä huolellisella käsienpesulla. Kädet tulee pestä aina kun saavutaan sisätiloihin, ennen ruoanlaittoa ja ruokailua, wc-käynnin yhteydessä sekä niistämisen ja yskimisen jälkeen. Kasvoja ei pidä kosketella, ellei käsiä ole pesty juuri sitä ennen. Yskiessä ja aivastaessa tulee suojata suu ja nenä kertakäyttöisellä nenäliinalla. Liina tulee hävittää heti.